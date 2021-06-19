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«Газпром» разместил выпуск бессрочных облигаций на 60 млрд рублей

Ведомости

Компания «Газпром капитал» (специализированная дочерняя компания «Газпрома») разместила дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 60 млрд руб. по ставке купона 8,45%. Об этом сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«18 июня 2021 г. была закрыта книга заявок по дебютному выпуску бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-02 объемом 60 млрд руб. по ставке купона 8,45% годовых на срок до первого колл-опциона», — отметил Шулаков.

По его словам, размещение стало рекордной по объему сделкой в рублях на локальном рынке облигаций в истории «Газпрома».

Шулаков пояснил, что в рамках выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала: первый — через 4,5 года с даты начала размещения, последующие – через каждые 5 лет. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 млн руб, купонный период – 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,5-8,65% годовых, отметил Шулаков. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил закрыть книгу по ставке купона 8,45% годовых, а также увеличить объем сделки сначала с 30 млрд руб. до 50 млрд руб., а затем довести его до 60 млрд руб.

Выпуск бессрочных облигаций вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных инвесторов, заметил первый вице-президент Газпромбанка, всего в книгу было подано 24 заявки. В сделке приняли участие банки, НПФ, управляющие и инвестиционные компании.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Sber CIB, «ВТБ Капитал», МКБ, Совкомбанк, БК «Регион», агентом по размещению – Газпромбанк. Техническое размещение облигаций запланировано на 25 июня 2021 года на Московской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных