«Газпром» разместил выпуск бессрочных облигаций на 60 млрд рублей

Шулаков пояснил, что в рамках выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала: первый — через 4,5 года с даты начала размещения, последующие – через каждые 5 лет. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 млн руб, купонный период – 182 дня.