«Газпром» разместил выпуск бессрочных облигаций на 60 млрд рублей
Компания «Газпром капитал» (специализированная дочерняя компания «Газпрома») разместила дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 60 млрд руб. по ставке купона 8,45%. Об этом сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«18 июня 2021 г. была закрыта книга заявок по дебютному выпуску бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-02 объемом 60 млрд руб. по ставке купона 8,45% годовых на срок до первого колл-опциона», — отметил Шулаков.
По его словам, размещение стало рекордной по объему сделкой в рублях на локальном рынке облигаций в истории «Газпрома».
Шулаков пояснил, что в рамках выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала: первый — через 4,5 года с даты начала размещения, последующие – через каждые 5 лет. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 млн руб, купонный период – 182 дня.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,5-8,65% годовых, отметил Шулаков. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил закрыть книгу по ставке купона 8,45% годовых, а также увеличить объем сделки сначала с 30 млрд руб. до 50 млрд руб., а затем довести его до 60 млрд руб.
Выпуск бессрочных облигаций вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных инвесторов, заметил первый вице-президент Газпромбанка, всего в книгу было подано 24 заявки. В сделке приняли участие банки, НПФ, управляющие и инвестиционные компании.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Sber CIB, «ВТБ Капитал», МКБ, Совкомбанк, БК «Регион», агентом по размещению – Газпромбанк. Техническое размещение облигаций запланировано на 25 июня 2021 года на Московской бирже.