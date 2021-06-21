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Группа «Вартон» купила российского производителя процессоров «Байкал»

Ведомости

Российский производитель светотехнического оборудования группа «Вартон» купила производителя отечественных процессоров «Байкал Электроникс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Стороны не сообщили деталей и параметров сделки. По словам источников газеты, группа «Вартон» (80% компании принадлежит совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову) получила в «Байкал Электроникс» более 70% акций. Эксперты, опрошенные изданием, оценили стоимость отечественного производителя процессоров в  3–6 млрд руб.

Такая сумма, по их словам, определяется требованиями Минпромторга об использовании отечественных процессоров в серверах и системах хранения данных для госсектора. В связи с этим, считают эксперты, может последовать «взрывной» рост заказов на продукцию «Байкал Электроникс».

«Байкал Электроникс» основана в 2012 г. Она занимается разработкой процессоров на архитектуре ARM и MIPS. Первым продуктом стал выпущенный в 2015 г. процессор «Байкал-Т1», который производится тайваньской TSMC (за шесть лет выпущено 50 тыс. штук).

В 2016 году Минпромторг дал компании субсидию в размере 1,2 млрд руб. на разработку микропроцессора «Байкал-М» по технологии 28 нм. В декабре 2020 г. «Байкал Электроникс» объявила о заказе TSMC 13 тыс. процессоров, всего планируется три партии минимум по 213 тыс.

Денис Фролов владеет рядом активов в IT-бизнесе. Кроме группы «Вартон» ему принадлежит 80% в ООО «Русбитех-Астра» (юрлицо ГК Astra Linux), разработчике отечественной операционной системы. В начале июня Фролова избрали президентом Национальной компьютерной корпорации (НКК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных