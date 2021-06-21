Группа «Вартон» купила российского производителя процессоров «Байкал»

Такая сумма, по их словам, определяется требованиями Минпромторга об использовании отечественных процессоров в серверах и системах хранения данных для госсектора. В связи с этим, считают эксперты, может последовать «взрывной» рост заказов на продукцию «Байкал Электроникс».