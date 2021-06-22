«Турецкий поток» приостановил прокачку газа

«Турецкий поток» протяженностью более 930 километров напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России. Он проходит по Черному морю и выходит к западной части Турции. Поставки газа через газопровод осуществляются также в Южную и Юго-Восточную Европу. «Турецкий поток» в 2016 г. сменил несостоявшийся проект «Южный поток».