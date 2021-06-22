«Турецкий поток» приостановил прокачку газа
Транспортировка газа по обеим морским ниткам газопровода «Турецкий поток» приостановлена на период с 22 по 29 июня, сообщается на официальном сайте проекта.
«Остановка связана с проведением ежегодного планового технического обслуживания и основных диагностических работ», — пояснили там.
Проведением работ займется компания South Stream Transport B.V. Она является оператором морской газотранспортной системы.
«Турецкий поток» протяженностью более 930 километров напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России. Он проходит по Черному морю и выходит к западной части Турции. Поставки газа через газопровод осуществляются также в Южную и Юго-Восточную Европу. «Турецкий поток» в 2016 г. сменил несостоявшийся проект «Южный поток».