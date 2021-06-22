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«Турецкий поток» приостановил прокачку газа

Ведомости

Транспортировка газа по обеим морским ниткам газопровода «Турецкий поток» приостановлена на период с 22 по 29 июня, сообщается на официальном сайте проекта.

«Остановка связана с проведением ежегодного планового технического обслуживания и основных диагностических работ», — пояснили там.

Проведением работ займется компания South Stream Transport B.V. Она является оператором морской газотранспортной системы.

«Турецкий поток» протяженностью более 930 километров напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России. Он проходит по Черному морю и выходит к западной части Турции. Поставки газа через газопровод осуществляются также в Южную и Юго-Восточную Европу. «Турецкий поток» в 2016 г. сменил несостоявшийся проект «Южный поток».

Ранее по теме: Босния и Герцеговина заинтересована в поставках газа через «Турецкий поток»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных