Власти Москвы разъяснили порядок посещения ресторанов после введения новых мер

«В Москве, во-первых, работает достаточно большое количество экспатов, которые привились «Спутником». Они совершенно спокойно смогут также, получая QR-код, проходить в рестораны. Уже на этой неделе будет возможность иностранным гражданам сделать прививку, а те, кто приехал на несколько дней могут сделать ПЦР, и 72 часа также ходить в рестораны», — сказал он в ходе пресс-подхода, который транслировался на телеканале «Россия 24».