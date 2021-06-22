Власти Москвы разъяснили порядок посещения ресторанов после введения новых мер
Иностранцы с 28 июня смогут посещать московские рестораны только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщил журналистам глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
«В Москве, во-первых, работает достаточно большое количество экспатов, которые привились «Спутником». Они совершенно спокойно смогут также, получая QR-код, проходить в рестораны. Уже на этой неделе будет возможность иностранным гражданам сделать прививку, а те, кто приехал на несколько дней могут сделать ПЦР, и 72 часа также ходить в рестораны», — сказал он в ходе пресс-подхода, который транслировался на телеканале «Россия 24».
Немерюк также объявил, что дети в возрасте до 18 лет смогут посещать «бесковидные» рестораны с 28 июня только предъявив отрицательный тест на коронавирус. «Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество [в заведение общепита], опять же есть возможность сделать ПЦР. 72 часа он будет действовать», — сказал он.
Люди с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве также должны будут предъявить результат ПЦР-тестирования, заявил Немерюк.
Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать «бесковидные» рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг, отметил чиновник.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса.
С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.
«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, “свободных от ковида”. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», – пояснил Собянин.
Мэр отметил, что наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.
Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов, рассказал Собянин.
Выполнить новые требования «технически нереально», рассказала ранее общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, для контроля потребуется выделить специальных сотрудников, в то время как организации общественного питания до сих пор до конца не оправились после локдауна прошлого года и испытывают нехватку кадров.