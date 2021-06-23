Visa подключила Россию к платформе трансграничных переводов для компаний

«Visa B2B Connect — это быстрая, безопасная и эффективная платформа Visa, которая была специально разработана для устранения ограничений в сфере трансграничных корпоративных платежей. Она позволит нашим партнерам снизить общие затраты на проведение международных платежных транзакций, а и их клиентам — получить дополнительную выгоду и эффективность», — заявил генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.