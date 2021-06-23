Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Visa подключила Россию к платформе трансграничных переводов для компаний

Ведомости

Международная платежная система Visa запустила в России сервис Visa B2B Connect, который уже работает в 97 странах мира и позволяет осуществлять трансграничные платежи между компаниями внутри платформы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации.

«Visa B2B Connect — это быстрая, безопасная и эффективная платформа Visa, которая была специально разработана для устранения ограничений в сфере трансграничных корпоративных платежей. Она позволит нашим партнерам снизить общие затраты на проведение международных платежных транзакций, а и их клиентам — получить дополнительную выгоду и эффективность», — заявил генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

На первоначальном этапе эта некарточная платформа станет доступна клиентам Модульбанка. С помощью нее компании смогут проводить платежи напрямую друг с другом, то есть минуя «дорогостоящие процессы и географические барьеры», что значительно снизит юрлицам и предпринимателям операционные расходы.

Кроме того, сервис позволяет повысить скорость проведения расчетов и дает клиентам возможность оперативно отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель.

В Visa отметили также, что при проведении операций Visa B2B Connect токенизирует конфиденциальную бизнес-информацию, например, банковские реквизиты и номера счетов. Таким образом, компания получает уникальный идентификатор для осуществления транзакций в глобальной экосистеме, что позволяет обеспечить лучшую защиту от мошенников.

Отмечается, что Visa B2B Connect совместима с другими существующими платежными системами и сервисами. «Для нас важно, что Visa внедряет инновационные решения, которые помогают экономике и бизнесу повышать свою эффективность», — отметил Бернер.

Ранее по теме: Moody’s допустило возможность отключения России от международных платежных систем
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных