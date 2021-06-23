Visa подключила Россию к платформе трансграничных переводов для компаний
Международная платежная система Visa запустила в России сервис Visa B2B Connect, который уже работает в 97 странах мира и позволяет осуществлять трансграничные платежи между компаниями внутри платформы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации.
«Visa B2B Connect — это быстрая, безопасная и эффективная платформа Visa, которая была специально разработана для устранения ограничений в сфере трансграничных корпоративных платежей. Она позволит нашим партнерам снизить общие затраты на проведение международных платежных транзакций, а и их клиентам — получить дополнительную выгоду и эффективность», — заявил генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.
На первоначальном этапе эта некарточная платформа станет доступна клиентам Модульбанка. С помощью нее компании смогут проводить платежи напрямую друг с другом, то есть минуя «дорогостоящие процессы и географические барьеры», что значительно снизит юрлицам и предпринимателям операционные расходы.
Кроме того, сервис позволяет повысить скорость проведения расчетов и дает клиентам возможность оперативно отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель.
В Visa отметили также, что при проведении операций Visa B2B Connect токенизирует конфиденциальную бизнес-информацию, например, банковские реквизиты и номера счетов. Таким образом, компания получает уникальный идентификатор для осуществления транзакций в глобальной экосистеме, что позволяет обеспечить лучшую защиту от мошенников.
Отмечается, что Visa B2B Connect совместима с другими существующими платежными системами и сервисами. «Для нас важно, что Visa внедряет инновационные решения, которые помогают экономике и бизнесу повышать свою эффективность», — отметил Бернер.