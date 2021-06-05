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Moody’s допустило возможность отключения России от международных платежных систем

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило, что Россию могут ограничить доступ к международным платежным системам, подчеркнув, что такой сценарий остается маловероятным.

«Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в сообщении агентства.

Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом. Свой прогноз в Moody’s объяснили относительной устойчивостью российской экономики к вызовам пандемии коронавируса и низким госдолгом.

Ранее весной вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, санкционные ограничения в данный момент проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего.

Представитель Кремля выразил мнение, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. Этот тезис поддержала и Скоробогатова. Она отметила, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств. 

Ранее по теме: ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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