Акционеры заблокировали переименование «Русала» в Al+

Акционеры, владеющие 27,68% «Русала» (UC Rusal), проголосовали против смены названия компании на Al+, следует из результатов голосования на годовом собрании акционеров, которое прошло 24 июня. По данным на апрель 2021 г., основными акционерами «Русала» были En+ с контролирующей долей в 56,88% и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Балаватника с долей в 25,72%. В результатах голосования говорится, что владельцы 65,22% UC Rusal, в том числе ее контролирующий акционер En+ (56,9%), выступили за смену названия на Al+.