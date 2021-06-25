Акционеры заблокировали переименование «Русала» в Al+
Акционеры, владеющие 27,68% «Русала» (UC Rusal), проголосовали против смены названия компании на Al+, следует из результатов голосования на годовом собрании акционеров, которое прошло 24 июня. По данным на апрель 2021 г., основными акционерами «Русала» были En+ с контролирующей долей в 56,88% и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Балаватника с долей в 25,72%. В результатах голосования говорится, что владельцы 65,22% UC Rusal, в том числе ее контролирующий акционер En+ (56,9%), выступили за смену названия на Al+.
При этом для принятия решения необходимы голоса владельцев 75%+1 акции. Следовательно, Sual Partners выступила против переименования компании.
В переименованной компании предполагалось оставить экологически «чистые» мощности, а «грязные» заводы с большим «углеродным следом» выделить в отдельную структуру. Sual Partners еще в конце мая выступала против такого разделения бизнеса.
В UC Rusal «Ведомостям» подтвердили, что голосование на годовом собрании акционеров происходило и по вопросу о смене названия как части изменений в устав компании. Там также подтвердили его результаты (65,22% «за» и 27,68% «против»). «Поскольку поправки в устав принимаются квалифицированным большинством голосов, то отданных за смену названия голосов оказалось недостаточно, чтобы предложение считалось одобренным», — пояснили в UC Rusal.
В компании подчеркнули, что продолжат работать, «чтобы получить поддержку и тех акционеров, кто пока не услышал достаточных для принятия решения аргументов». «Мы уверены, что новый бренд, новое название лучше отражает достижения, цели и ценности компании, и такой шаг отвечает стратегическим интересам всех акционеров», — заключили в UC Rusal.
«Ведомости» запросили Sual Partners.
В конце мая UC Rusal, основанная бизнесменом Олегом Дерипаской, объявила о намерении выделить производства с высоким углеродным следом, которым требуется дорогостоящая модернизация для снижения выбросов, в отдельную группу. «Чистые» активы останутся в основной структуре, предполагалось, что она сменит название на AL+, а войти в нее должны были российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский), которые задействованы в поставках в страны с высокими экологическими требованиями (США и члены Евросоюза).