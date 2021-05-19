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UC Rusal станет Al+ и выделит менее экологичные активы в отдельную структуру

Это позволит компании укрепить позиции на экспортном рынке
Василий Милькин
Компания, которая будет выделена из «Русала», получит его активы с более высоким углеродным следом, включая Ачинский глиноземный завод (на фото) /Ilya Naymushin / Reuters

UC Rusal, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках реорганизации будет переименована в Al+, сообщила компания 19 мая. Al+ сохранит большую часть производственных активов и сконцентрируется на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития (ESG), с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия, следует из сообщения.

Новая компания, которая будет выделена из UC Rusal, получит ее активы с более высоким углеродным следом, включая российские глиноземные активы – Ачинский и Пикалевский глиноземные заводы, Богословский и Уральский алюминиевые заводы, а также алюминиевые заводы в Братске, Иркутске, Новокузнецке, Волгограде и Кандалакше. В дальнейшем новая компания, название которой пока не утверждено, должна будет произвести масштабную модернизацию активов. Новая компания будет зарегистрирована в России и будет публичной с листингом на Московской бирже. Ее акции будут распределены среди акционеров UC Rusal на пропорциональной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных