UC Rusal станет Al+ и выделит менее экологичные активы в отдельную структуру

Новая компания, которая будет выделена из UC Rusal, получит ее активы с более высоким углеродным следом, включая российские глиноземные активы – Ачинский и Пикалевский глиноземные заводы, Богословский и Уральский алюминиевые заводы, а также алюминиевые заводы в Братске, Иркутске, Новокузнецке, Волгограде и Кандалакше. В дальнейшем новая компания, название которой пока не утверждено, должна будет произвести масштабную модернизацию активов. Новая компания будет зарегистрирована в России и будет публичной с листингом на Московской бирже. Ее акции будут распределены среди акционеров UC Rusal на пропорциональной основе.