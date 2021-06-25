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«Инвитро» приостановила тестирование на антитела к COVID-19 из-за нехватки реагентов

Ведомости

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостановила на 7-10 дней тестирование на количество антител к коронавирусу, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Инвитро» приняла такое решение из-за дефицита реагентов, которые необходимы для тестирования. Дефицит произошел на фоне «небывалого спроса» на тесты. 

«Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней», — отметили в «Инвитро».

Компания уточнила, что ожидает новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме. В компании добавили, что в качестве альтернативы предлагается новый количественный тест на антитела на другой тест-системе.

«Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий», — добавил представитель.

Ранее «Инвитро» предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на коронавирус на два-три дня на фоне роста спроса, который составил 170% за 14-20 июня. Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных