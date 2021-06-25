«Инвитро» приостановила тестирование на антитела к COVID-19 из-за нехватки реагентов
Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостановила на 7-10 дней тестирование на количество антител к коронавирусу, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Инвитро» приняла такое решение из-за дефицита реагентов, которые необходимы для тестирования. Дефицит произошел на фоне «небывалого спроса» на тесты.
«Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней», — отметили в «Инвитро».
Компания уточнила, что ожидает новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование в полном объеме. В компании добавили, что в качестве альтернативы предлагается новый количественный тест на антитела на другой тест-системе.
«Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал. Из-за огромного спроса тест будет доступен в ограниченных количествах в зависимости от технологических возможностей лабораторий», — добавил представитель.
Ранее «Инвитро» предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на коронавирус на два-три дня на фоне роста спроса, который составил 170% за 14-20 июня. Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%.