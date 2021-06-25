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В Москве начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Ведомости

На портале mos.ru начали выдавать QR-коды для привитых, переболевших коронавирусом и прошедших тестирование. С 28 июня без них в Москве нельзя будет посещать предприятия общепита в закрытых помещениях и массовые мероприятия. Для летних веранд эта мера отложена до 12 июля.

Кроме mos.ru будут действительны и QR-коды, полученные на «Госуслугах». Однако сейчас на портале можно получить код только для получивших прививку. В ближайшее время их должны начать получать и переболевшие, однако только при условии, что во время болезни они обращались к врачу и ее факт подтвержден. Справка о наличии антител не будет давать доступ в кафе и на мероприятия.

Накануне заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что переболевшие получат QR-коды на портале «Госуслуги» к 30 июня. По его словам, в регистре ведомства таких в Москве около 9 млн человек.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.

Ранее по теме: Минцифры назвало сроки появления QR-кодов у переболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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