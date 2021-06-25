В Москве начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Кроме mos.ru будут действительны и QR-коды, полученные на «Госуслугах». Однако сейчас на портале можно получить код только для получивших прививку. В ближайшее время их должны начать получать и переболевшие, однако только при условии, что во время болезни они обращались к врачу и ее факт подтвержден. Справка о наличии антител не будет давать доступ в кафе и на мероприятия.