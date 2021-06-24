Минцифры назвало сроки появления QR-кодов у переболевших коронавирусом

«Мы сейчас настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только по тем, кто вакцинировался, но и по тем, кто переболел. По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана и мы для тех, кто переболел, а их в регистре около 9 млн, мы их получим, смэтчим с учетными записями портала госуслуг, и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще и сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», — сказал он.