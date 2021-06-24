Минцифры назвало сроки появления QR-кодов у переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом, получат соответствующие QR-коды на портале госуслуг к 30 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.
«Мы сейчас настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только по тем, кто вакцинировался, но и по тем, кто переболел. По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана и мы для тех, кто переболел, а их в регистре около 9 млн, мы их получим, смэтчим с учетными записями портала госуслуг, и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще и сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», — сказал он.
Интеграция проводится с Единым регистром переболевших COVID-19, который находится в информационном ресурсе Минздрава, уточнил Качанов.
Также замминистра сообщил о поступлении значительного количества жалоб от людей, которые сделали прививку от коронавируса, но не получили QR-код на госуслугах. По словам представителя ведомства, это может произойти по двум причинам.
«По нашим данным, значительный процент тех, кто говорит, что у него код вообще нигде не появился, просто не имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», — разъяснил он.
Кроме того, подобная ситуация может возникнуть, когда медицинская организация, где была пройдена вакцинация, не полностью внесла данные привитого или сделала это с ошибкой. Для решения проблемы необходимо подать жалобу в соответствующем разделе на портале госуслуг, пояснил Качанов.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.
Собянин подчеркнул, что «никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», а кафе и рестораны должны создать систему проверки наличия QR-кодов. По словам мэра, предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку.