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Минцифры назвало сроки появления QR-кодов у переболевших коронавирусом

Ведомости

Люди, переболевшие коронавирусом, получат соответствующие QR-коды на портале госуслуг к 30 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

«Мы сейчас настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только по тем, кто вакцинировался, но и по тем, кто переболел. По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана и мы для тех, кто переболел, а их в регистре около 9 млн, мы их получим, смэтчим с учетными записями портала госуслуг, и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще и сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», — сказал он.

Интеграция проводится с Единым регистром переболевших COVID-19, который находится в информационном ресурсе Минздрава, уточнил Качанов.

Также замминистра сообщил о поступлении значительного количества жалоб от людей, которые сделали прививку от коронавируса, но не получили QR-код на госуслугах. По словам представителя ведомства, это может произойти по двум причинам.

«По нашим данным, значительный процент тех, кто говорит, что у него код вообще нигде не появился, просто не имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», — разъяснил он.

Кроме того, подобная ситуация может возникнуть, когда медицинская организация, где была пройдена вакцинация, не полностью внесла данные привитого или сделала это с ошибкой. Для решения проблемы необходимо подать жалобу в соответствующем разделе на портале госуслуг, пояснил Качанов.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.

Собянин подчеркнул, что «никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», а кафе и рестораны должны создать систему проверки наличия QR-кодов. По словам мэра, предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку.

Ранее по теме: В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 12 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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