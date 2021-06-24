В Москвы разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 12 июля

Накануне руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка заявил, что вход на летние веранды и в сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня будет осуществляться, как и в помещения предприятий общепита, только при предъявлении QR-кода. В тот же день рестораторы на совещании с руководителем Немерюком попросили перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года. Об этом сообщила «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, после объявления об обязательной вакцинации ряда групп населения и анонса ограничений на посещение для непривившихся, «город не справляется с желающими сделать прививку и ПЦР-тесты».