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В Москвы разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 12 июля

Ведомости

Летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе до 12 июля. Он не понадобится при посещении кафе также детям и подросткам в сопровождении взрослых, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в документе. В указе уточняется, что с 28 июня допускается посещение предприятий общепита лицами до 18 лет без QR-кода «в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код»

Кроме того, столовые и кафе при хостелах и гостиницах будут свободными для посещения проживающих в них «при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них», а в учебных заведениях (в каких — не уточняется. — прим. ред.) — для преподавателей, других сотрудников, ИП, работающих там, а также самих обучающихся, «при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися».

Накануне руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка заявил, что вход на летние веранды и в сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня будет осуществляться, как и в помещения предприятий общепита, только при предъявлении QR-кода. В тот же день рестораторы на совещании с руководителем Немерюком попросили перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года. Об этом сообщила «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, после объявления об обязательной вакцинации ряда групп населения и анонса ограничений на посещение для непривившихся, «город не справляется с желающими сделать прививку и ПЦР-тесты».  

Ранее по теме: Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.

Собянин подчеркнул, что «никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», а кафе и рестораны должны создать систему проверки наличия QR-кодов. По словам мэра, предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку.

Ранее по теме: Летние веранды и сезонные кафе Москвы будут использовать систему QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных