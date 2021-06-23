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Рестораторы попросили власти Москвы перенести внедрение QR-кодов на 1 августа

Ведомости

Рестораторы на совещании с руководителем Департамента торговли Москвы Алексеем Немерюком попросили перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года. Об этом сообщила «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, «город не справляется с желающими сделать прививку и ПЦР-тесты».  

Рестораторами на совещании также было предложено мэрии «максимально разгрузить помещения ресторанов, согласовав расширенные летние веранды», а допуск на веранды проводить без ограничений для взрослых и детей с соблюдением дистанции в рассадке. Он отметила, что рестораторы также готовы оплачивать услуги врачей — для этого необходимо выделить мобильные бригады медиков. 

Власти Москвы возобновят работу фудкортов с 28 июня

Правила посещения будут такими же, как и в случае с ресторанами

Помимо этого, представители отрасли общественного питания попросили опровержения со стороны властей того факта, что ограничение было предложено рестораторами. «Рестораторы всего лишь готовы были провести эксперимент чтобы дать возможность работать заведениям после 23.00, и сейчас эксперимент поддерживают все, но не в рамках обязательного требования», — подчеркнула Татулова. В ходе совещания конкретных ответов получено не было, отметила общественный омбудсмен. 

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркивал  Собянин. 

Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку, отмечал он.

16 июня была объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.

Ранее по теме: Летние веранды и сезонные кафе Москвы будут использовать систему QR-кодов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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