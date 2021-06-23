Рестораторы попросили власти Москвы перенести внедрение QR-кодов на 1 августа
Рестораторы на совещании с руководителем Департамента торговли Москвы Алексеем Немерюком попросили перенести внедрение системы QR-кодов для прохода в рестораны и кафе с 28 июня на 1 августа текущего года. Об этом сообщила «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, «город не справляется с желающими сделать прививку и ПЦР-тесты».
Рестораторами на совещании также было предложено мэрии «максимально разгрузить помещения ресторанов, согласовав расширенные летние веранды», а допуск на веранды проводить без ограничений для взрослых и детей с соблюдением дистанции в рассадке. Он отметила, что рестораторы также готовы оплачивать услуги врачей — для этого необходимо выделить мобильные бригады медиков.
Помимо этого, представители отрасли общественного питания попросили опровержения со стороны властей того факта, что ограничение было предложено рестораторами. «Рестораторы всего лишь готовы были провести эксперимент чтобы дать возможность работать заведениям после 23.00, и сейчас эксперимент поддерживают все, но не в рамках обязательного требования», — подчеркнула Татулова. В ходе совещания конкретных ответов получено не было, отметила общественный омбудсмен.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркивал Собянин.
Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку, отмечал он.
16 июня была объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.