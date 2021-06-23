Власти Москвы возобновят работу фудкортов с 28 июня

Власти Москвы возобновят работу фудкортов с 28 июняПравила посещения будут такими же, как и в случае с ресторанами
«Только что закончилось совещание с правительством Москвы по фудкортам: с 28 июня можно открываться в режиме COVID-free зон при следующих условиях: обязательная регистрация на i.moscow, сотрудники фудкортов должны быть вакцинированы на 60%, зона фудкорта выгорожена, охрана проверяет паспорт, QR-код или справку ПЦР, или справку об антителах», — написал Шакиров в Facebook. Он отметил, что дети также смогут посещать фудкорты только при предъявлении ПЦР-тестов, а проверкой соблюдения правил будет заниматься Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы.
Владелец сети «Мясо&Рыба», общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отметив, что с 28 июня смогут открыться только те фудкорты, которые смогут обеспечить функционирование системы QR-кодов.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на вопросы «Ведомостей» не ответил, также как и его представитель.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркивал Собянин.
Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку, отмечал он. При этом решения по фудкортам не было принято. Мэр отмечал, что фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.
16 июня была объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.