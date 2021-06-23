Власти Москвы возобновят работу фудкортов с 28 июня

«Только что закончилось совещание с правительством Москвы по фудкортам: с 28 июня можно открываться в режиме COVID-free зон при следующих условиях: обязательная регистрация на i.moscow, сотрудники фудкортов должны быть вакцинированы на 60%, зона фудкорта выгорожена, охрана проверяет паспорт, QR-код или справку ПЦР, или справку об антителах», — написал Шакиров в Facebook. Он отметил, что дети также смогут посещать фудкорты только при предъявлении ПЦР-тестов, а проверкой соблюдения правил будет заниматься Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг Москвы.