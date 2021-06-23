Московские рестораны ждут убытков из-за новых ограничений

Удар по мэру

Коронавирус сейчас является одной из трех главных проблем, волнующих жителей столицы, говорит источник «Ведомостей», близкий к мэрии Москвы. При этом, как отмечает источник, близкий к администрации президента, есть риск, что Сергей Собянин, возглавивший региональную группу партии на выборах в Госдуму по Москве, притянет к себе негатив, поскольку является одним из главных публичных лиц, реализующих антикоронавирусные ограничения. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что на антикоронавирусные меры люди реагируют страхом или раздражением, «но неизвестно, продлится ли одна из этих эмоций до сентября», когда пройдут выборы в Госдуму.

Социолог Денис Волков считает, что люди уже определились с отношением к вакцинации: около 60% прививаться не хотят, 40% готовы (из них около 10% привились). «Важно то, как нововведения будут преподнесены. Если без перегибов и сильного давления, то люди воспримут спокойно», – отмечает он. Принятые Собяниным решения «вряд ли существенно повлияют на отношение людей к власти», говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Общественное раздражение, по его словам, конечно, будет, но в настоящий момент все зависит от того, насколько эффективно будет вводиться система QR-кодов и повысится ли стабильность сайтов, где можно получить эти коды.