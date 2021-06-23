Московские рестораны ждут убытков из-за новых ограничений

Московские рестораны ждут убытков из-за новых ограниченийВ плюсе останутся сервисы по доставке еды, которые готовятся к росту числа заказов
«Ресторанам проще закрыться, чем работать на такое количество посетителей, ведь в Москве на данный момент привито около 20% населения, большая часть из которого уехала в отпуска» – так эмоционально отреагировала на введение мэром Москвы Сергеем Собяниным новых коронавирусных ограничений общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.
По ее словам, если точки общественного питания сами примут решение о закрытии, властям города не нужно будет нести ответственность за отсутствие финансовой помощи. Другие рестораторы оценивают ситуацию более сдержанно, также ожидают снижения количества посетителей и возможные убытки.
Согласно указу Собянина, с 28 июня попасть в рестораны в российской столице смогут люди, сделавшие прививку от коронавируса, или переболевшие им в течение полугода, или при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного три дня. Люди с медицинским отводом от прививки и дети в возрасте до 18 лет смогут посещать «бесковидные» рестораны при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, уточнил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24». Вакцинированным жителям Подмосковья можно будет ходить в объекты общепита Москвы при предъявлении QR-кода с сайта госуслуг.
В свою очередь, точки общепита обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, с помощью которых можно будет посетить заведения. Те из них, кто не сможет этого сделать, смогут работать только навынос и на доставку. За исполнение указа Собянина отвечает Объединение административно-технических инспекций и департамент торговли и услуг Москвы.
Что думают рестораторы
Решение сильно ударит по отрасли, считают опрошенные «Ведомостями» участники ресторанного рынка. Весь сегмент общепита столкнется со снижением выручки, так как доля вакцинированных действительно невелика, а оплачивать ПЦР-тест, чтобы посетить ресторан, не каждый может себе позволить, говорит управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. С ним согласен и директор по развитию компании – владельца бренда «Якитория» Александр Муратов, который ожидает снижения количества гостей в ресторанах. Впрочем, он надеется, что введенные ограничения будут временными.
Удар по мэру
Коронавирус сейчас является одной из трех главных проблем, волнующих жителей столицы, говорит источник «Ведомостей», близкий к мэрии Москвы. При этом, как отмечает источник, близкий к администрации президента, есть риск, что Сергей Собянин, возглавивший региональную группу партии на выборах в Госдуму по Москве, притянет к себе негатив, поскольку является одним из главных публичных лиц, реализующих антикоронавирусные ограничения. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что на антикоронавирусные меры люди реагируют страхом или раздражением, «но неизвестно, продлится ли одна из этих эмоций до сентября», когда пройдут выборы в Госдуму.
Социолог Денис Волков считает, что люди уже определились с отношением к вакцинации: около 60% прививаться не хотят, 40% готовы (из них около 10% привились). «Важно то, как нововведения будут преподнесены. Если без перегибов и сильного давления, то люди воспримут спокойно», – отмечает он. Принятые Собяниным решения «вряд ли существенно повлияют на отношение людей к власти», говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Общественное раздражение, по его словам, конечно, будет, но в настоящий момент все зависит от того, насколько эффективно будет вводиться система QR-кодов и повысится ли стабильность сайтов, где можно получить эти коды.
Убытки гарантированы, так как привитых очень мало, добавляет гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный. Татулова затруднилась оценить, насколько сократятся продажи «Андерсона». Впрочем, по ее словам, сеть уже терпит убытки из-за ограничений работы детских комнат.
Новые правила работы ресторанов нанесут масштабный удар по бизнесу точек общественного питания, когда они еще не оправились от проблем и ограничений прошлого года, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, те рестораторы, которые будут выполнять все необходимые предписания, очевидно, понесут серьезные убытки как из-за сокращения трафика, так и из-за необходимости дополнительных расходов на исполнение мер.
Это также негативно повлияет на отношение гостей к ресторанам, особенно в первые дни, когда даже постоянным клиентам будут отказывать в обслуживании, добавляет Бурмистров.
Сработают ли новые правила
Выполнить новые требования технически нереально, считает Татулова. Для этого потребуется выделить специальных сотрудников, которые будут контролировать наличие необходимых документов у посетителей. Она напоминает, что организации общественного питания испытывают острую нехватку кадров из-за последствий локдауна прошлого года. Привлекать дополнительный персонал сегодня могут лишь крупные сети, небольшие заведения вряд ли смогут позволить себе эти расходы, говорит Бурмистров. Он считает, что в результате около ресторанов опять появятся зоны, где формально обслуживание осуществляется навынос, а также возобновится обслуживание в закрытом режиме без оглядки на выполнение требований. Кроме того, пока не очень понятно, будут ли пускать в рестораны иностранных посетителей, привившихся вакцинами от зарубежных производителей (Pfizer, AstraZeneca), обращает внимание Бурмистров. Впрочем, Немерюк заявил, что иностранцы смогут посещать точки общепита только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Ведение новых ограничительных мер негативно отразится и на внутреннем туристическом потоке в Москве, считает владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Он напоминает, что на территории отелей также находятся рестораны и не ясно, как будет устроен допуск туда постояльцев гостиниц. Бурмистров также считает, что некоторые российские регионы могут рассмотреть возможность введения аналогичных ограничений вслед за Москвой, но вероятность того, что они сделают это в ближайшее время, невысокая. Это связано как с отсутствием необходимых ресурсов и инфраструктуры, так и политической воли, поэтому сейчас все будут следить за тем, как подобные меры соблюдаются в столице и как будет меняться ситуация с заболеваемостью.
Кому выгодны ограничения
Решение мэрии Москвы выгодно сервисам доставки, спрос на услуги которых резко возрастет, считает Татулова. При этом она обращает внимание на то, что требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников на них не распространяется. Это значит, что принятые меры вообще не помогут городу справиться с вирусом, резюмирует Татулова.
«Мы готовы к потенциальному росту заказов и вместе с партнерами увеличиваем число курьеров на линии», – сообщил «Ведомостям» представитель сервиса «Яндекс.Еда». Впрочем, по его словам, он не ожидает, что спрос будет расти такими же темпами, как это было прошлой весной после введения локдауна. Снятие ограничений прошлой волны не привело к проседанию доставки, большинство ресторанов, где до пандемии не было такой услуги, уже подключились к агрегаторам (сейчас доподключаются разве что рестораны, работающие на фудкортах). Новые ограничения вводятся постепенно и часть спроса уже перераспределилась на доставку, уточнил представитель «Яндекс.Еды». С ним согласен и его коллега из Delivery Club. По его словам, компания ожидает роста числа заказов, но он вряд ли окажется больше, чем в прошлом году. Рестораны могут временно переквалифицировать часть сотрудников в курьеры, получив выплаты от «Яндекс.Еды», советует представитель сервиса. Он напоминает, что, по опыту прошлой волны, после снятия ограничений они со временем снова вернутся к работе в залах. «В ближайшее время мы будем внимательно анализировать спрос и при необходимости выводить на линию больше курьеров», – добавляет представитель Delivery Club.
На 5–10% ожидает увеличения спроса на доставку Ползиков из Ginza Project Moscow. Это, по его словам, позволит немного снизить потери рестораторов, в особенности в условиях традиционно низкого сезона.
Ограничения дадут дополнительный импульс не только рынку доставки из ресторанов, но и стимулируют продажу готовой кулинарии ритейлерами, в том числе через онлайн, считает Бурмистров. По его оценке, если ограничения в Москве сохранятся хотя бы на летний период, этот рынок вырастет более чем на 10% и превысит 400 млрд руб.
Законны ли меры
Ограничения, введенные властями Москвы, объяснимы с точки зрения целесообразности и, очевидно, продиктованы правильной и благородной целью, вместе с тем градация граждан по признаку «привит/не привит» точно не находится в компетенции региональных властей, говорит партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. Он считает, что налицо прямое нарушение норм гражданского законодательства, положений о публичном договоре (ст. 426 ГК РФ). «Поражение в гражданских правах отдельных категорий граждан возможно исключительно федеральным законом при наличии, естественно, соответствующих оснований», – говорит Станкевич. Права человека в этой ситуации напрямую не нарушаются, потому что никто никого в принудительном порядке вакцинироваться не заставляет, не соглашается с ним советник юридической фирмы Eversheds Sutherland Ольга Чиркова.
Объявляя о новых ограничениях, Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной, а в больницах находится более 14 000 тяжело больных людей, система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей (цитата по сайту мэра Москвы). Он отметил, что вакцинация идет, как минимум первый компонент вакцины получило более 2 млн человек, но «массовая вакцинация – дело небыстрое» и, чтобы она начала давать результат, нужно еще два-три месяца. К тому же требуется «сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики», чтобы горожане могли «жить обычной жизнью», соблюдая меры предосторожности. Кремль поддерживает решение Собянина запретить гражданам, у которых нет прививки от коронавируса, справки о перенесенном в течение полугода COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, посещать заведения общественного питания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такие меры продиктованы сложной ситуацией», – сказал он агентству ТАСС.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Дарья Макеева