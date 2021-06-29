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АФК «Система» снизит долю в производителе «Спутник V»

Ведомости

Структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова продала 11,2% акций Ristango Holding Limited, которая владеет 100% «Биннофарм групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капиталу. Об этом говорится в сообщении сторон. Сумма сделки составила 7 млрд руб.

В результате сделки эффективная доля «Системы» совместно с банком ВТБ в «Биннофарм Групп» составила 75,3 % (изначально — 86,5%) Ещё 12,5% принадлежит консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation.

Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу, имя которого не раскрывается. (в начале года миноритарным акционерам принадлежали 5,2%).

Ранее группа ВТБ профинансировала покупку фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Синтез», которые сейчас входят в «Биннофарм Групп», сообщил РБК представитель «Системы».

«Биннофарм Групп» – российский фармацевтический холдинг полного цикла, сформированный АФК «Система» в феврале 2021 г. Он объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум» (Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (площадки в подмосковных Зеленограде и Красногорске), ОАО «Синтез» (Курган), а также ЗАО «Биоком» (Ставрополь). Холдинг имеет портфель препаратов, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину от коронавируса «Спутник V». По итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2019 г. на 25%, отмечается в сообщении компании.

Ранее по теме: АФК «Система» завершила формирование фармацевтического холдинга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных