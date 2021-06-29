АФК «Система» снизит долю в производителе «Спутник V»
Структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова продала 11,2% акций Ristango Holding Limited, которая владеет 100% «Биннофарм групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капиталу. Об этом говорится в сообщении сторон. Сумма сделки составила 7 млрд руб.
В результате сделки эффективная доля «Системы» совместно с банком ВТБ в «Биннофарм Групп» составила 75,3 % (изначально — 86,5%) Ещё 12,5% принадлежит консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation.
Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу, имя которого не раскрывается. (в начале года миноритарным акционерам принадлежали 5,2%).
Ранее группа ВТБ профинансировала покупку фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Синтез», которые сейчас входят в «Биннофарм Групп», сообщил РБК представитель «Системы».
«Биннофарм Групп» – российский фармацевтический холдинг полного цикла, сформированный АФК «Система» в феврале 2021 г. Он объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум» (Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (площадки в подмосковных Зеленограде и Красногорске), ОАО «Синтез» (Курган), а также ЗАО «Биоком» (Ставрополь). Холдинг имеет портфель препаратов, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину от коронавируса «Спутник V». По итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2019 г. на 25%, отмечается в сообщении компании.