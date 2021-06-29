АФК «Система» снизит долю в производителе «Спутник V»

«Биннофарм Групп» – российский фармацевтический холдинг полного цикла, сформированный АФК «Система» в феврале 2021 г. Он объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум» (Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (площадки в подмосковных Зеленограде и Красногорске), ОАО «Синтез» (Курган), а также ЗАО «Биоком» (Ставрополь). Холдинг имеет портфель препаратов, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину от коронавируса «Спутник V». По итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2019 г. на 25%, отмечается в сообщении компании.