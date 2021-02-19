АФК «Система» завершила формирование фармацевтического холдинга

АФК «Система» завершила формирование фармацевтического холдингаДоля компании в нем составила 79%
АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершила объединение своих фармацевтических активов в единый холдинг «Биннофарм групп». Об этом говорится в сообщении корпорации, с которым ознакомились «Ведомости».
Из него следует, что эффективная доля «Системы» совместно с ВТБ составила 79%, консорциума инвесторов, куда входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), China Investment Corporation и «ряд крупнейших ближневосточных фондов», 15,8%. Оставшиеся 5,2% разделили между собой миноритарные акционеры, имена которых не раскрываются.
Согласно сообщению АФК, в состав холдинга вошли ОАО «Синтез», где у корпорации и ВТБ 56,2% (оставшаяся доля у принадлежащей «Ростеху» компании «Нацимбио»), а также АО «Алиум». В последней «Системе», банку и консорциуму инвесторов принадлежит 85,6%, владельцы оставшихся долей не раскрываются. Таким образом новая компания объединила в себе пять предприятий: «Оболенское», «Биннофарм», у которой две производственные площадки, а также «Синтез» и «Биоком». Суммарно им принадлежит 450 регистрационных удостоверений лекарств.
По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, консолидация необходима для того, чтобы холдинг стал «одним из лидеров» российского фармрынка. Ранее гендиректор Alium Рустем Муратов, позднее возглавивший «Биннофарм групп», заявлял, что в результате объединения активов компания намерена стать вторым после «Фармстандарта» Виктора Харитонина производителем лекарств в России с объемом продаж около 25 млрд руб. в год. При этом в сообщении АФК утверждается, что уже по итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года на 25%.
В январе 2021 г. ТАСС сообщало, что АФК «Система» рассматривает возможность дальнейшего приобретения фармактивов. Об этом, по данным агентства, заявил управляющий директор корпорации по связям с инвесторами Николай Минашин в ходе онлайн-конференции «ВТБ Капитал-инвестиции». При этом, как заявляет гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в будущем не исключается публичное размещение акций «Биннофарм групп».