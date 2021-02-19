АФК «Система» завершила формирование фармацевтического холдинга

По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, консолидация необходима для того, чтобы холдинг стал «одним из лидеров» российского фармрынка. Ранее гендиректор Alium Рустем Муратов, позднее возглавивший «Биннофарм групп», заявлял, что в результате объединения активов компания намерена стать вторым после «Фармстандарта» Виктора Харитонина производителем лекарств в России с объемом продаж около 25 млрд руб. в год. При этом в сообщении АФК утверждается, что уже по итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года на 25%.