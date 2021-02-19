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АФК «Система» завершила формирование фармацевтического холдинга

Доля компании в нем составила 79%
Мария Котова
Пресс-служба АФК «Система»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершила объединение своих фармацевтических активов в единый холдинг «Биннофарм групп». Об этом говорится в сообщении корпорации, с которым ознакомились «Ведомости».

Из него следует, что эффективная доля «Системы» совместно с ВТБ составила 79%, консорциума инвесторов, куда входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), China Investment Corporation и «ряд крупнейших ближневосточных фондов», 15,8%. Оставшиеся 5,2% разделили между собой миноритарные акционеры, имена которых не раскрываются.

Согласно сообщению АФК, в состав холдинга вошли ОАО «Синтез», где у корпорации и ВТБ 56,2% (оставшаяся доля у принадлежащей «Ростеху» компании «Нацимбио»), а также АО «Алиум». В последней «Системе», банку и консорциуму инвесторов принадлежит 85,6%, владельцы оставшихся долей не раскрываются. Таким образом новая компания объединила в себе пять предприятий: «Оболенское», «Биннофарм», у которой две производственные площадки, а также «Синтез» и «Биоком». Суммарно им принадлежит 450 регистрационных удостоверений лекарств.

По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, консолидация необходима для того, чтобы холдинг стал «одним из лидеров» российского фармрынка. Ранее гендиректор Alium Рустем Муратов, позднее возглавивший «Биннофарм групп», заявлял, что в результате объединения активов компания намерена стать вторым после «Фармстандарта» Виктора Харитонина производителем лекарств в России с объемом продаж около 25 млрд руб. в год. При этом в сообщении АФК утверждается, что уже по итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года на 25%.

В январе 2021 г. ТАСС сообщало, что АФК «Система» рассматривает возможность дальнейшего приобретения фармактивов. Об этом, по данным агентства, заявил управляющий директор корпорации по связям с инвесторами Николай Минашин в ходе онлайн-конференции «ВТБ Капитал-инвестиции». При этом, как заявляет гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в будущем не исключается публичное размещение акций «Биннофарм групп».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных