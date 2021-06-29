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«Победа» запустит рейсы из «Шереметьево» в Турцию с 17 июля

Ведомости

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 17 июля запустит ежедневные рейсы из аэропорта «Шереметьево» в турецкую Аланию, а с 1 августа — в Анталию, сообщается на сайте лоукостера.

«Алания станет первым международным направлением "Победы" из "Шереметьево". А с 1 августа лоукостер удвоит частоту полётов в Турцию из "Шереметьево": начнутся ежедневные рейсы в аэропорт Анталии», — говорится в сообщении. Продажа билетов уже открыта.

Как уточняет компания, из аэропорта Внуково рейсы стартуют уже с 1 июля — в Анталию и Аланию , а с 1 августа из «Внуково» начнутся полеты в Бодрум, Даламан и Стамбул.

Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. Объем продаж туров на сервисе Level.Travel за 19–20 июня вырос ровно в 3 раза по сравнению с выходными 12–13 июня, а выручка – в 5 раз, рассказал «Ведомостям» Дмитрий Малютин, CEO и сооснователь сервиса. При этом продажи туров на российские морские курорты за неделю упали на 70 процентных пунктов, заявили в Level.Travel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных