«Победа» запустит рейсы из «Шереметьево» в Турцию с 17 июля
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 17 июля запустит ежедневные рейсы из аэропорта «Шереметьево» в турецкую Аланию, а с 1 августа — в Анталию, сообщается на сайте лоукостера.
«Алания станет первым международным направлением "Победы" из "Шереметьево". А с 1 августа лоукостер удвоит частоту полётов в Турцию из "Шереметьево": начнутся ежедневные рейсы в аэропорт Анталии», — говорится в сообщении. Продажа билетов уже открыта.
Как уточняет компания, из аэропорта Внуково рейсы стартуют уже с 1 июля — в Анталию и Аланию , а с 1 августа из «Внуково» начнутся полеты в Бодрум, Даламан и Стамбул.
Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. Объем продаж туров на сервисе Level.Travel за 19–20 июня вырос ровно в 3 раза по сравнению с выходными 12–13 июня, а выручка – в 5 раз, рассказал «Ведомостям» Дмитрий Малютин, CEO и сооснователь сервиса. При этом продажи туров на российские морские курорты за неделю упали на 70 процентных пунктов, заявили в Level.Travel.