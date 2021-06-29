«Победа» запустит рейсы из «Шереметьево» в Турцию с 17 июля

Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. Объем продаж туров на сервисе Level.Travel за 19–20 июня вырос ровно в 3 раза по сравнению с выходными 12–13 июня, а выручка – в 5 раз, рассказал «Ведомостям» Дмитрий Малютин, CEO и сооснователь сервиса. При этом продажи туров на российские морские курорты за неделю упали на 70 процентных пунктов, заявили в Level.Travel.