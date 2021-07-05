Треть работодателей рассказали о поощрениях для привившихся от COVID-19

В то же время большинство работодателей (41%) пока не стимулируют вакцинацию сотрудников. «Свою позицию работодатели объясняют нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона», — пояснили в Superjob. В то же время, в ряде не стимулирующих вакцинацию компаний сотрудников, не имеющих антител к коронавирусу, «отстраняют от работы или оправляют в неоплачиваемые отпуска».