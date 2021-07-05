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Треть работодателей рассказали о поощрениях для привившихся от COVID-19

Ведомости

Треть работодателей в России поощряют вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в опросе, проведенном Superjob. Чаще всего это крупные предприятия, компании из сферы финансов и продаж, IT-компании вакцинацию почти не стимулируют. В опросе сервиса приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

О том, что они каким-либо образом стимулируют вакцинацию сотрудников от COVID-19, рассказали 33% работодателей. «Наиболее распространенные меры — это предоставление оплачиваемого выходного в день прививки и дополнительных дней к ежегодному отпуску», — говорится в результатах опроса. Кроме того, некоторые компании «выплачивают привитым сотрудникам единоразовые премии, устраивают розыгрыши призов, дарят подарки».

Прививочную кампанию среди персонала чаще всего проводят крупные работодатели с численностью свыше 1000 работников (40%), а также предприятия из сферы продаж и финансов (по 38%). Реже всего стимулирующие меры внедряют IT-компании (27%): «У нас весь штат на удаленке сидит больше года», — приводит Superjob объяснение одного из участников опроса.

В то же время большинство работодателей (41%) пока не стимулируют вакцинацию сотрудников. «Свою позицию работодатели объясняют нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона», — пояснили в Superjob. В то же время, в ряде не стимулирующих вакцинацию компаний сотрудников, не имеющих антител к коронавирусу, «отстраняют от работы или оправляют в неоплачиваемые отпуска».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал стимулирующие выплаты бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и соблюдение ограничений. Так, первые 100 компаний, которые достигнут такого показателя привитых, получат грант в 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб. Рестораны и кафе, которые полностью соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты по итогам III квартала на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Ранее по теме: Собянин пообещал гранты бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и соблюдение ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных