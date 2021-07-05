Треть работодателей рассказали о поощрениях для привившихся от COVID-19
Треть работодателей в России поощряют вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в опросе, проведенном Superjob. Чаще всего это крупные предприятия, компании из сферы финансов и продаж, IT-компании вакцинацию почти не стимулируют. В опросе сервиса приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.
О том, что они каким-либо образом стимулируют вакцинацию сотрудников от COVID-19, рассказали 33% работодателей. «Наиболее распространенные меры — это предоставление оплачиваемого выходного в день прививки и дополнительных дней к ежегодному отпуску», — говорится в результатах опроса. Кроме того, некоторые компании «выплачивают привитым сотрудникам единоразовые премии, устраивают розыгрыши призов, дарят подарки».
Прививочную кампанию среди персонала чаще всего проводят крупные работодатели с численностью свыше 1000 работников (40%), а также предприятия из сферы продаж и финансов (по 38%). Реже всего стимулирующие меры внедряют IT-компании (27%): «У нас весь штат на удаленке сидит больше года», — приводит Superjob объяснение одного из участников опроса.
В то же время большинство работодателей (41%) пока не стимулируют вакцинацию сотрудников. «Свою позицию работодатели объясняют нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона», — пояснили в Superjob. В то же время, в ряде не стимулирующих вакцинацию компаний сотрудников, не имеющих антител к коронавирусу, «отстраняют от работы или оправляют в неоплачиваемые отпуска».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал стимулирующие выплаты бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и соблюдение ограничений. Так, первые 100 компаний, которые достигнут такого показателя привитых, получат грант в 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб. Рестораны и кафе, которые полностью соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты по итогам III квартала на полную оплату коммунальных услуг за этот период.