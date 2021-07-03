Собянин пообещал гранты бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и соблюдение ограничений

С 28 июня вступило в силу требование пускать в рестораны и кафе только по QR-кодам. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.