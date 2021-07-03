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Собянин пообещал гранты бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и соблюдение ограничений

Ведомости

Первые 100 московских компаний, которые обеспечат полную вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб.», – заявил он.

Рестораны и кафе, которые полностью соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты по итогам III квартала на полную оплату коммунальных услуг за этот период, добавил он.

Собянин обратил внимание на то, что о вакцинации первым компонентом отчитались 1500 столичных предприятий. Всего же число москвичей, сделавших хотя бы первую прививку, превысило 2,7 млн человек.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д. Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку.

С 28 июня вступило в силу требование пускать в рестораны и кафе только по QR-кодам. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.

До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и открытые террасы заведений. Бизнес просил власти Москвы перенести внедрение системы QR-кодов на 1 августа текущего года. Об этом сообщала «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.

Ранее по теме: Московские рестораны опустели после введения системы QR-кодов. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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