«Победа» отказалась от заказа самолетов Boeing 737 MAX
Лоукостер «Победа» отказался заказа 20 самолетов Boeing 737 MAX, которые проходят ресертификацию в России, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству компании. Об отказе от закупок также сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству «Победы», а также собеседники в крупной российской лизинговой компании и один из заказчиков Boeing 737 MAX.
По словам собеседника газеты, решение по контракту с авиапроизводителем было принято «буквально на днях». Представитель компании отказался комментировать тему.
Контракт на поставку 20 Max «Победа» подписала еще в 2018 г. В октябре 2018 г. самолет этого типа индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. В марте 2019 г. разбился 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру.
В ноябре 2020 г. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Но для этого нужно заново сертифицировать самолет в России. В марте этого года глава Росавиации Александр Нерадько говорил, что сертификация самолетов в России задерживается из-за коронавирусных ограничений: Росавиация не рисковала отправлять своих сотрудников в командировки за границу.
«Сроки ресертификации определяются регулятором», — сказал РБК представитель Boeing, добавив, что продолжает работать с Росавиацией и заказчиками, чтобы вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в России.
Поставки по контракту «Победы» должны были завершиться уже в 2021 г., но ни одного самолета поставлено так и не было.
В ноябре гендиректор компании Андрей Калмыков в интервью «Ведомостям» говорил, что любые решения по отказу от контракта будут возможны « только после ресертификации Мах». При этом глава компании заявил, что рассматривается возможность взятия Airbus 320 neo во флот компании вместо Boeing MAX. Кроме этого, «Победа» получает самолеты Boeing 737-800 от «Аэрофлота».