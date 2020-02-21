«Победа» отменит четыре рейса из-за задержки поставок Boeing 737 Max
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в летнем расписании (конец марта — конец октября) отменит четыре международных рейса из Москвы в Италию (Бари, Генуя, Палермо) и Турцию (Даламан), рассказала представитель авиакомпании Елена Селиванова.
По ее словам, отмена рейсов связана с изменением сроков поставок самолетов Boeing 737 Max. Другие подробности она не сообщила. Селиванова также отметила, что авиаперевозчик оптимизировал количество рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов, пишет ТАСС.
Сейчас в парке победы 30 самолетов Boeing 737 NG. Три 737 Max должны были поступить в парк в конце 2019 г., еще десять — в 2020. (семь в 2021 г.). Но лайнеры этой модели не летают с марта 2019 г. из-за двух катастроф в Индонезии и в Эфиопии. В результате в 2020 г. вместо Мах «Победа» получит только четыре Boeing 737 NG от авиакомпании «Россия».
«Победа» летает по 89 маршрутам, 25 из них — международные. В январе 2020 г. лоукостер стал третьим в России по количеству перевезенных пассажиров. Ее трафик вырос на 34% до 923 000 человек. Больше перевезли только сам «Аэрофлот» – 2,64 млн человек (- 5%) и S7 Airlines – 1,37 млн (+17%) человек. «Аэрофлот» планирует, что в 2023 г. «Победа» перевезет 25–30 млн человек. По итогам 2019 г. было 10,3 млн.
Авиакатастрофы с участием 737 Max произошли в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В результате крушения самолетов погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера. В январе этого года Boeing впервые с 1962 г. не получил ни одного нового заказа на поставку самолетов, писал Reuters со ссылкой на материалы компании. В феврале авиастроительный концерн объявил, что возобновит производство 737 Max до получения разрешения на его эксплуатацию.