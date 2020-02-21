«Победа» отменит четыре рейса из-за задержки поставок Boeing 737 Max

Сейчас в парке победы 30 самолетов Boeing 737 NG. Три 737 Max должны были поступить в парк в конце 2019 г., еще десять — в 2020. (семь в 2021 г.). Но лайнеры этой модели не летают с марта 2019 г. из-за двух катастроф в Индонезии и в Эфиопии. В результате в 2020 г. вместо Мах «Победа» получит только четыре Boeing 737 NG от авиакомпании «Россия».