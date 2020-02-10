Лоукостер «Победа» стал третьей по величине авиакомпанией в России
100%-ная «дочка» «Аэрофлота» «Победа» в январе 2020 г. стала третьей в России по количеству перевезенных пассажиров, сообщила Росавиация. Ее трафик вырос на 34% до 923 000 человек. Больше перевезли только сам «Аэрофлот» – 2,64 млн человек (падение на 5%) и S7 Airlines – 1,37 млн (+17%) человек. Всего российские авиакомпании увеличили в январе перевозки на 6,4% до 8,9 млн человек.
«Победа» начала полеты в декабре 2014 г. Уже в 2015 г. она вышла на седьмое место среди российских авиакомпаний по перевозкам пассажиров, в 2016 г. – на шестое, а в 2018 г. – на четвертое. Третьим крупнейшим перевозчиком с 2016 г. была другая «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия»». Но она в январе снизила перевозки на 11% до 567 000 человек и откатилась с третьего сразу на пятое место. Четвертыми в январе стали «Уральские авиалинии», которые перевезли на 15% пассажиров больше – 692 000 человек.