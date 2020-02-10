Лоукостер «Победа» стал третьей по величине авиакомпанией в России

«Победа» начала полеты в декабре 2014 г. Уже в 2015 г. она вышла на седьмое место среди российских авиакомпаний по перевозкам пассажиров, в 2016 г. – на шестое, а в 2018 г. – на четвертое. Третьим крупнейшим перевозчиком с 2016 г. была другая «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия»». Но она в январе снизила перевозки на 11% до 567 000 человек и откатилась с третьего сразу на пятое место. Четвертыми в январе стали «Уральские авиалинии», которые перевезли на 15% пассажиров больше – 692 000 человек.