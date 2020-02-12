Boeing продолжит производство 737 MAX до возвращения к эксплуатации

Boeing переживает кризис из-за ситуации с лайнерами модели 737 Max. Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.