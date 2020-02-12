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Boeing продолжит производство 737 MAX до возвращения к эксплуатации

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Американский авиастроительный концерн Boeing возобновит производство лайнера 737 MAX до получения разрешения на его эксплуатацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента концерна по маркетингу Рэнди Тинсета.

По его словам, возобновление производства будет постепенным, чтобы не допустить резкого увеличения числа заказов, выполнение которых потребует дополнительного времени и ресурсов. В компании рассчитывают, что процесс эксплуатации 737 MAX начнется в середине 2020 г.

Boeing переживает кризис из-за ситуации с лайнерами модели 737 Max. Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.

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В январе этого года Boeing впервые с 1962 г. не получил ни одного нового заказа на поставку самолетов, писал Reuters со ссылкой на материалы компании. Основной конкурент Boeing – французский концерн Airbus – получил в январе 274 новых заказа.

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