Возвращение Boeing 737 Мах начнется с середины года

При этом компания подчеркнула, что окончательные сроки возвращения к эксплуатации самолета будут определять FAA и другие глобальные регулирующие органы. Они, по оценке компании, справедливо применяют самый строгий контроль на каждом этапе сертификации. «Безопасное возвращение к обслуживанию Max является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет», — заявляет Boeing.