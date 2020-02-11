Boeing впервые почти за 60 лет не получил новых заказов в январе

Boeing переживает кризис из-за ситуации с лайнерами модели 737 Max. Полеты самолетов этого типа были приостановлены с марта после двух авиакатастроф. В Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. лайнеры Boeing 737 Max потерпели крушение менее чем через 10 минут после взлета. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.