Boeing впервые почти за 60 лет не получил новых заказов в январе
Американский авиастроительный концерн Boeing впервые с 1962 г. не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании. Основной конкурент Boeing – французский концерн Airbus получил 274 новых заказа в январе.
Boeing переживает кризис из-за ситуации с лайнерами модели 737 Max. Полеты самолетов этого типа были приостановлены с марта после двух авиакатастроф. В Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта 2019 г. лайнеры Boeing 737 Max потерпели крушение менее чем через 10 минут после взлета. В авиакатастрофах погибли 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.
По итогам 2019 г. заказы на самолеты Boeing существенно сократились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (с 580 до 127 самолетов), а по итогам IV квартала 2019 г. – со 173 до девяти лайнеров по сравнению с IV кварталом 2018 г.