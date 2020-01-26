Российским авиакомпаниям пришлось искать замену Boeing 737 Мах

Шестой по величине в России авиакомпании Utair пришлось искать замену самолетам Boeing 737 Max. Их полеты и поставки в прошлом году были остановлены и возобновятся не раньше лета. «Задержка ввода в эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max – это серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли, в частности, Utair планировала в 2019 г. получить три Мах, в 2020 г. – еще три», – передал «Ведомостям» через представителя президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Частично компания заместит Мах моделью предыдущего поколения – Boeing 737 NG. Три NG придут в парк Utair до лета. Компания постарается найти самолеты с минимальным возрастом. Все непоставленные Мах замещать нерационально, так как цена даже более возрастных NG сейчас высока из-за отсутствия Мах, объяснил Пермяков.