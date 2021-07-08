Посол ЕС заявил о риске дефицита вин в России из-за «закона о шампанском»

«Минимальным последствием этого станет то, что российские импортеры будут вынуждены остановить или уже остановили ввоз продукции, идентифицируемой географическими указаниями, а также с определенным наименованием места происхождения, поскольку отныне это расходится с нормами закона […] Таким образом, на российском рынке возникнет дефицит. Кроме того, это было сделано без консультаций с импортерами, не говоря уже о производителях», — сказал он.