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Посол ЕС заявил о риске дефицита вин в России из-за «закона о шампанском»

Ведомости

Последствием недавно принятого закона о регулировании алкогольного рынка, согласно которому шампанским в России может называться только вино отечественного производства, может стать дефицит зарубежных вин на российском рынке. Об этом заявил журналистам посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, передает ТАСС.

«Минимальным последствием этого станет то, что российские импортеры будут вынуждены остановить или уже остановили ввоз продукции, идентифицируемой географическими указаниями, а также с определенным наименованием места происхождения, поскольку отныне это расходится с нормами закона […] Таким образом, на российском рынке возникнет дефицит. Кроме того, это было сделано без консультаций с импортерами, не говоря уже о производителях», — сказал он.

По его словам, ЕС «крайне озабочен» этим законом. «Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд руб. в год», — подчеркнул посол.

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. После этого Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино».

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в контексте нового российского закона о шампанском заявил, что само слово «шампанское» исторически связано с Францией, так как происходит от названия области Шампань.

Ранее по теме: В Кремле оценили закон о новом названии для вин из Шампани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных