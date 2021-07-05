В Кремле оценили закон о новом названии для вин из Шампани

«Закон принят, и он должен выполняться. Наверно, конечно, здесь нелишним было еще раз отметить, что все-таки российское виноделие — это действительно отрасль нашей экономики, которая очень быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты. Это сложная отрасль экономики. Это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс. Он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее эта отрасль хорошо развивается, и, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — сказал Песков.