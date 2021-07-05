В Кремле оценили закон о новом названии для вин из Шампани
Закон, согласно которому разрешается использовать слово «шампанское» только для российских вин, был принят и подписан президентом, следовательно, он должен исполняться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Закон принят, и он должен выполняться. Наверно, конечно, здесь нелишним было еще раз отметить, что все-таки российское виноделие — это действительно отрасль нашей экономики, которая очень быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты. Это сложная отрасль экономики. Это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс. Он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее эта отрасль хорошо развивается, и, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — сказал Песков.
Решение приостановить отгрузки связано с изменением российского законодательства, говорится в письме. 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Он вносит дополнительные требования к алкоголю. В частности, он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».
В письме говорилось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка.
Однако уже 4 июля Bloomberg сообщил, что Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино», как того требуют новые изменения российского законодательства. В компании пояснили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, однако возобновятся «как можно скорее».
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Продажа алкогольных напитков LVMH в I квартале 2021 г. увеличилась на 29% в годовом выражении — до 1,5 млрд евро, продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy — на 28%, говорится в отчетности компании.