В Moët & Hennessy согласились изменить маркировку поставляемых в Россию напитков
Компания Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино», как того требуют новые изменения российского законодательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В компании пояснили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, однако возобновятся «как можно скорее».
2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции, которые вносят дополнительные требования к алкоголю. В частности, закон теперь разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».
Как сообщали ранее «Ведомости», компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию. В письме отмечалось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции.
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Продажа алкогольных напитков LVMH в I квартале 2021 г. увеличилась на 29% в годовом выражении — до 1,5 млрд евро, продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy — на 28%, говорится в отчетности компании.