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В Moët & Hennessy согласились изменить маркировку поставляемых в Россию напитков

Ведомости

Компания Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино», как того требуют новые изменения российского законодательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В компании пояснили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, однако возобновятся «как можно скорее».

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции, которые вносят дополнительные требования к алкоголю. В частности, закон теперь разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Как сообщали ранее «Ведомости», компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию. В письме отмечалось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции.

Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Продажа алкогольных напитков LVMH в I квартале 2021 г. увеличилась на 29% в годовом выражении — до 1,5 млрд евро, продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy — на 28%, говорится в отчетности компании.

Ранее по теме: Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных