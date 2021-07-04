В Moët & Hennessy согласились изменить маркировку поставляемых в Россию напитков

Как сообщали ранее «Ведомости», компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию. В письме отмечалось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции.