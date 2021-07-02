Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в РоссиюЭто связано с новыми поправками в закон о регулировании алкогольной продукции
Компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили сотрудники двух крупных федеральных ритейлеров, а также гендиректор дистрибутора AST Леонид Рафаилов и представитель «Азбуки вкуса». В «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
Решение приостановить отгрузки связано с изменением российского законодательства, говорится в письме. 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Он вносит дополнительные требования к алкоголю. В частности, он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».
В письме говорится, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка, уточняется там.
По словам Рафаилова, компания не сможет с момента вступления поправок в силу провести регистрацию данных брендов шампанского в системе ЕГАИС. Впрочем, он надеется, что трудности с ввозом этой продукции временные и компания согласится переименовать продукцию в «игристое вино».
Рафаилов напомнил, что это не единственное значимое изменение для импортного алкоголя в связи с поправками. Например, в новом законе не будет импортных тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, винных напитков и др.
Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Продажа алкогольных напитков LVMH в I квартале 2021 г. увеличилась на 29% в годовом выражении — до 1,5 млрд евро, продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy — на 28%, говорится в отчетности компании.
Всего в Россию ввозится около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.
По его данным, компания Moet Hennessy ежегодно импортировала 600 000—800 000 л на сумму до $20 млн. Он говорит, что это довольно узкий сегмент премиальной продукции, его потеря не критична. Эту продукцию легко заменит игристое из Испании и Италии (просекко и кава). Он также напоминает, что в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.