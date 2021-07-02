Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

По его данным, компания Moet Hennessy ежегодно импортировала 600 000—800 000 л на сумму до $20 млн. Он говорит, что это довольно узкий сегмент премиальной продукции, его потеря не критична. Эту продукцию легко заменит игристое из Испании и Италии (просекко и кава). Он также напоминает, что в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.