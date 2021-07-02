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Производитель Moët & Chandon приостановит поставки шампанского в Россию

Это связано с новыми поправками в закон о регулировании алкогольной продукции
Екатерина Бурлакова Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили сотрудники двух крупных федеральных ритейлеров, а также гендиректор дистрибутора AST Леонид Рафаилов и представитель «Азбуки вкуса». В «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

Решение приостановить отгрузки связано с изменением российского законодательства, говорится в письме. 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Он вносит дополнительные требования к алкоголю. В частности, он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

В письме говорится, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка, уточняется там.

По словам Рафаилова, компания не сможет с момента вступления поправок в силу провести регистрацию данных брендов шампанского в системе ЕГАИС. Впрочем, он надеется, что трудности с ввозом этой продукции временные и компания согласится переименовать продукцию в «игристое вино».

Рафаилов напомнил, что это не единственное значимое изменение для импортного алкоголя в связи с поправками. Например, в новом законе не будет импортных тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, винных напитков и др.

Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Продажа алкогольных напитков LVMH в I квартале 2021 г. увеличилась на 29% в годовом выражении — до 1,5 млрд евро, продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy — на 28%, говорится в отчетности компании.

Всего в Россию ввозится около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Не более 1 млн человек потребляет его.  

По его данным, компания Moet Hennessy ежегодно импортировала 600 000—800 000 л на сумму до $20 млн. Он говорит, что это довольно узкий сегмент премиальной продукции, его потеря не критична. Эту продукцию легко заменит игристое из Испании и Италии (просекко и кава). Он также напоминает, что в основном россияне пьют отечественное игристое — на импорт приходится лишь 27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных