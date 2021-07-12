Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2»
Все разрешения на строительство «Северного потока — 2» в Германии выданы, заявил представитель минэкономики ФРГ Беате Барон на брифинге в Берлине.
«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство [регулятор]», — цитирует ТАСС представителя немецкого министерства.
Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже в следующем месяце.
4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 10 июня компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки. Морские секции газопровода соединили между собой. 11 июня на первой нитке начались пусконаладочные работы по заполнению газопровода. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.