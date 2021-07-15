Основатель Lamoda Флориан Янсен уйдет из «Магнита»

Вместе с Янсеном в компанию пришла команда бывших топ-менеджеров Lamoda — директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.