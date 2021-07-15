Основатель Lamoda Флориан Янсен уйдет из «Магнита»
«Магнит» объявил об организационных изменениях, направленных на ускорение темпов развития электронной коммерции, сообщила пресс-служба ритейлера.
В результате изменений компания упразднит должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занял менее года назад сооснователь Lamoda Флориан Янсен. Источник, близкий к «Магниту», сообщил «Ведомостям», что Янсен покинет компанию.
Вместе с Янсеном в компанию пришла команда бывших топ-менеджеров Lamoda — директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.
В результате организационных изменений у «Магнита» появится отдельный блок развития каналов электронной коммерции. Новое подразделение возглавит Андрей Лукашевич — выходец из Delivery Club. Он займет должность директора по электронной коммерции ритейлера.
Лукашевич в 2015-2018 гг. занимал должность CEO Delivery Club, после этого он возглавил агрегатор заказов такси «Везет». Он проработал там до сделки «Везет» с «Яндексом».