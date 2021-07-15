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Основатель Lamoda Флориан Янсен уйдет из «Магнита»

Ведомости

«Магнит» объявил об организационных изменениях, направленных на ускорение темпов развития электронной коммерции, сообщила пресс-служба ритейлера. 

В результате изменений компания упразднит должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занял менее года назад сооснователь Lamoda Флориан Янсен. Источник, близкий к «Магниту», сообщил «Ведомостям», что Янсен покинет компанию. 

Вместе с Янсеном в компанию пришла команда бывших топ-менеджеров Lamoda — директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

В результате организационных изменений у «Магнита» появится отдельный блок развития каналов электронной коммерции. Новое подразделение возглавит Андрей Лукашевич — выходец из Delivery Club. Он займет должность директора по электронной коммерции ритейлера. 

Лукашевич в 2015-2018 гг. занимал должность CEO Delivery Club, после этого он возглавил агрегатор заказов такси «Везет». Он проработал там до сделки «Везет» с «Яндексом». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных