ФАС разрешила провести сделку по объединению «Сибура» и ТАИФа

До конца этого года «Сибур» должен предоставить на рассмотрение ФАС разработанный им проект торговой политики, где будет представлена схема реализации всех производимых компанией товаров с долей в более 50% на товарном рынке России. В этом же документе закрепят положения, гарантирующие защиту прав потенциальных контрагентов холдинга, ущемлять которые запрещается, в том числе через создание дискриминационных или навязывание невыгодных условий.