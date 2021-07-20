ФАС разрешила провести сделку по объединению «Сибура» и ТАИФа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство нефтехимического холдинга «Сибур», чьим основным акционером является Леонид Михельсон, о приобретении 100% голосующих акций холдинга ТАИФ, который связывают с сыновьями первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об одобрении сделки сообщила пресс-служба регулятора.
Об объединении бизнеса компании сообщили ранее, 23 апреля. В ФАС полагают, что такое решение позволит «усилить позиции России в качестве несырьевого экспортера при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка», следует из сообщения ведомства.
При этом регулятор выдал «Сибуру» предписание о выполнении ряда обязательных условий для осуществления сделки. Так, холдинг должен будет обеспечить производимой продукцией потребности внутреннего рынка. Например, компания сможет перерабатывать сжиженный углеводородный газ лишь частично, поскольку в непереработанном виде этот вид сырья применяется в качестве топлива, в том числе — для нужд ЖКХ.
До конца этого года «Сибур» должен предоставить на рассмотрение ФАС разработанный им проект торговой политики, где будет представлена схема реализации всех производимых компанией товаров с долей в более 50% на товарном рынке России. В этом же документе закрепят положения, гарантирующие защиту прав потенциальных контрагентов холдинга, ущемлять которые запрещается, в том числе через создание дискриминационных или навязывание невыгодных условий.
Уточняется, что «Сибур» не сможет отказать в заключении договоров поставки на территории России без экономических или технологических причин. Кроме того, компания обязана будет реализовывать продукцию по прямым долгосрочным контрактам с учетом возможности эффективной доставки товара для потребителя, отметили в ФАС.
«Сибур» и ТАИФ хотят создать общую компанию, которая после завершения всех инвестпроектов, находящихся в стадии реализации, войдет в пятерку глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Кроме того, она обеспечит 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам — все 100%, сообщил ранее источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.