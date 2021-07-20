Ритейлеры предупредили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы

По мнению ритейлеров, данный запрет приведет к разрушению системы легального товарооборота и перетеканию многих производителей в серую зону – на рынки и ярмарки. Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев отметил, что риска «пустых полок» в результате реализации инициативы нет. Кроме того, внесение информации в реестр не приведет к дополнительным издержкам производителей и импортеров. «Сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика», – объяснил он.