Ритейлеры предупредили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая такие крупные торговые сети, как X5 Group, «Магнит», Auchan, Metro, и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ – в нее входят Wildberries, Avito, Ozon и др.) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, в котором предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, передает РБК.
«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ, копия которого есть в распоряжении РБК. Подлинность обращения подтвердили в обеих ассоциациях. В пресс-службе Минприроды сообщили, что получили его и рассмотрят в установленном порядке.
Министерство подготовило поправки в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Они предполагают создание реестра товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от их использования и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти данные необходимы для контроля уплаты производителями экосбора для последующей утилизации товаров.
По мнению ритейлеров, данный запрет приведет к разрушению системы легального товарооборота и перетеканию многих производителей в серую зону – на рынки и ярмарки. Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев отметил, что риска «пустых полок» в результате реализации инициативы нет. Кроме того, внесение информации в реестр не приведет к дополнительным издержкам производителей и импортеров. «Сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика», – объяснил он.