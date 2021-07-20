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Ритейлеры предупредили о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы

Ведомости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая такие крупные торговые сети, как X5 Group, «Магнит», Auchan, Metro, и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ – в нее входят Wildberries, Avito, Ozon и др.) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, в котором предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, передает РБК.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ, копия которого есть в распоряжении РБК. Подлинность обращения подтвердили в обеих ассоциациях. В пресс-службе Минприроды сообщили, что получили его и рассмотрят в установленном порядке.

Министерство подготовило поправки в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Они предполагают создание реестра товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от их использования и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти данные необходимы для контроля уплаты производителями экосбора для последующей утилизации товаров.

По мнению ритейлеров, данный запрет приведет к разрушению системы легального товарооборота и перетеканию многих производителей в серую зону – на рынки и ярмарки. Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев отметил, что риска «пустых полок» в результате реализации инициативы нет. Кроме того, внесение информации в реестр не приведет к дополнительным издержкам производителей и импортеров. «Сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика», – объяснил он.

Ранее по теме: Минприроды предлагает сделать РЭО оператором Фонда расширенной ответственности производителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных