Минприроды предлагает сделать РЭО оператором Фонда расширенной ответственности производителей

Минприроды предлагает сделать РЭО оператором Фонда расширенной ответственности производителейФонд может заработать уже в 2022 г. и собрать от 10 млрд до 20 млрд руб. за счет экосбора
Минприроды предлагает создать специализированный Фонд расширенной ответственности производителей (РОП), который будет аккумулировать экологический сбор, говорится в разработанных министерством поправках к закону «Об отходах производства и потребления». Проект опубликован на портале правовой информации. Фонд будет представлять собой кубышку, в которую производители и импортеры товаров станут уплачивать экологический сбор. Оператором фонда Минприроды предлагает назначить ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).
Также Минприроды предлагает увеличить нормативы утилизации. Для упаковки нормативы утилизации составят 100% уже с 2022 г., а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение уровня утилизации не менее чем на 10%, говорится в документе. Сейчас нормативы утилизации упаковки и товаров – от 10 до 45%, следует из распоряжения правительства. Максимальные ставки (45%) действуют для изделий и упаковки из картона и бумаги, далее идут изделия из резины и емкости из черных металлов (30%). Для большинства наименований (текстиль, электронные, бытовые приборы) норматив утилизации составляет 10–15%.