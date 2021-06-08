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Минприроды предлагает сделать РЭО оператором Фонда расширенной ответственности производителей

Фонд может заработать уже в 2022 г. и собрать от 10 млрд до 20 млрд руб. за счет экосбора
Анна Подлинова
Будут созданы специальные реестры, которые помогут отслеживать движение отходов /Максим Стулов / Ведомости

Минприроды предлагает создать специализированный Фонд расширенной ответственности производителей (РОП), который будет аккумулировать экологический сбор, говорится в разработанных министерством поправках к закону «Об отходах производства и потребления». Проект опубликован на портале правовой информации. Фонд будет представлять собой кубышку, в которую производители и импортеры товаров станут уплачивать экологический сбор. Оператором фонда Минприроды предлагает назначить ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

Также Минприроды предлагает увеличить нормативы утилизации. Для упаковки нормативы утилизации составят 100% уже с 2022 г., а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение уровня утилизации не менее чем на 10%, говорится в документе. Сейчас нормативы утилизации упаковки и товаров – от 10 до 45%, следует из распоряжения правительства. Максимальные ставки (45%) действуют для изделий и упаковки из картона и бумаги, далее идут изделия из резины и емкости из черных металлов (30%). Для большинства наименований (текстиль, электронные, бытовые приборы) норматив утилизации составляет 10–15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных