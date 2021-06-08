Минприроды предлагает сделать РЭО оператором Фонда расширенной ответственности производителей

Также Минприроды предлагает увеличить нормативы утилизации. Для упаковки нормативы утилизации составят 100% уже с 2022 г., а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение уровня утилизации не менее чем на 10%, говорится в документе. Сейчас нормативы утилизации упаковки и товаров – от 10 до 45%, следует из распоряжения правительства. Максимальные ставки (45%) действуют для изделий и упаковки из картона и бумаги, далее идут изделия из резины и емкости из черных металлов (30%). Для большинства наименований (текстиль, электронные, бытовые приборы) норматив утилизации составляет 10–15%.