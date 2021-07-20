ГТЛК сдвинула сроки поставки SSJ в «Аврору»

Поставки самолетов запланированы на 2022-2024 гг. В апреле глава ГТЛК, экс-министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что поставка первого SSJ100 запланирована на 2021 г. Таким образом, поставки российских самолетов в «Аврору» сдвигаются на год.