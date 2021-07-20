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ГТЛК сдвинула сроки поставки SSJ в «Аврору»

Ведомости

Государственная транспортная лизинговая копания (ГТЛК) «Иркут» (входит в ОАК) и авиакомпания «Аврора» (Сахалин) подписали соглашение о намерениях на поставку перевозчику восьми самолетов SSJ100, передает корреспондент «Ведомостей» с церемонии подписания на авиасалоне МАКС.

Поставки самолетов запланированы на 2022-2024 гг. В апреле глава ГТЛК, экс-министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что поставка первого SSJ100 запланирована на 2021 г. Таким образом, поставки российских самолетов в «Аврору» сдвигаются на год.

Кроме Superjet 100 из российской техники «Авроре» планируется поставить девятиместный самолет «Байкал» (производства УЗГА) и Ил-114-300 на 68 мест (производства ОАК). Но пока эти модели не сертифицированы.

С 2024 г. начнутся поставки самолетов L-410, которые также собирает УЗГА по лицензии чешского производителя Aircraft Industries, следует из концепции развития единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе «Авроры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных