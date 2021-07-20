ГТЛК сдвинула сроки поставки SSJ в «Аврору»
Поставки самолетов запланированы на 2022-2024 гг. В апреле глава ГТЛК, экс-министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что поставка первого SSJ100 запланирована на 2021 г. Таким образом, поставки российских самолетов в «Аврору» сдвигаются на год.
Кроме Superjet 100 из российской техники «Авроре» планируется поставить девятиместный самолет «Байкал» (производства УЗГА) и Ил-114-300 на 68 мест (производства ОАК). Но пока эти модели не сертифицированы.
С 2024 г. начнутся поставки самолетов L-410, которые также собирает УЗГА по лицензии чешского производителя Aircraft Industries, следует из концепции развития единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе «Авроры».