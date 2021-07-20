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Новый российский истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году

Ведомости

Российский легкий тактический истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 г., рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, это будет именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021.

«Самолет полетит в 2023 г. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется», — цитирует «РИА Новости» Слюсаря. Он добавил, что статические испытания завершат меньше чем через год.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что цена истребителя составит $25-30 млн. Спрос на Checkmate оценивается в 300 машин. Крайний срок вывода самолета на международный рынок — рубеж 2025-2026 гг., отметил он.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее по теме: Чемезов назвал цену нового российского истребителя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных