Новый российский истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году
Российский легкий тактический истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 г., рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, это будет именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021.
«Самолет полетит в 2023 г. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется», — цитирует «РИА Новости» Слюсаря. Он добавил, что статические испытания завершат меньше чем через год.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что цена истребителя составит $25-30 млн. Спрос на Checkmate оценивается в 300 машин. Крайний срок вывода самолета на международный рынок — рубеж 2025-2026 гг., отметил он.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.