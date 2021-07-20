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Чемезов назвал цену нового российского истребителя

Ведомости

Цена российского легкого тактического истребителя Checkmate составит $25-30 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«(Цена будет. — Прим. ред.) $25-30 млн», — сказал Чемезов на авиасалоне МАКС-2021.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, потенциальными заказчиками нового российского истребителя станут Индия, Вьетнам и страны Африки. Спрос на Checkmate оценивается в 300 машин. Крайний срок вывода самолета на международный рынок — рубеж 2025-2026 гг., подчеркнул он.

«Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время», — сказал Борисов журналистам на авиасалоне.

При этом сам истребитель будет готов в течение четырех лет, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate. — Прим. ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет — это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники», — сказал он.

Премьера Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Самолет станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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