Чемезов назвал цену нового российского истребителя

«С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate. — Прим. ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет — это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники», — сказал он.