Чемезов назвал цену нового российского истребителя
Цена российского легкого тактического истребителя Checkmate составит $25-30 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.
«(Цена будет. — Прим. ред.) $25-30 млн», — сказал Чемезов на авиасалоне МАКС-2021.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, потенциальными заказчиками нового российского истребителя станут Индия, Вьетнам и страны Африки. Спрос на Checkmate оценивается в 300 машин. Крайний срок вывода самолета на международный рынок — рубеж 2025-2026 гг., подчеркнул он.
«Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время», — сказал Борисов журналистам на авиасалоне.
При этом сам истребитель будет готов в течение четырех лет, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate. — Прим. ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет — это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники», — сказал он.
Премьера Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Самолет станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем.