Путин осмотрел новый российский истребитель на МАКС-2021
Президент России Владимир Путин осмотрел новый российский военный истребитель в ходе 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, передает пресс-служба Кремля.
«Главе государства представлен новый военный истребитель – легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», – говорится в сообщении.
ЛТС Checkmate – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, не имеющий аналогов в России, рассказали в пресс-службе «Ростеха». Он обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками, сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта.
В ходе посещения МАКС-2021 президент ознакомился с экспозицией салона, посмотрел летную программу и провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов гражданского авиастроения, сообщили в Кремле. Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В его работе принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран.