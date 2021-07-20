Путин осмотрел новый российский истребитель на МАКС-2021

В ходе посещения МАКС-2021 президент ознакомился с экспозицией салона, посмотрел летную программу и провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов гражданского авиастроения, сообщили в Кремле. Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В его работе принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран.