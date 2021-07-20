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Путин осмотрел новый российский истребитель на МАКС-2021

Ведомости

Президент России Владимир Путин осмотрел новый российский военный истребитель в ходе 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, передает пресс-служба Кремля.

«Главе государства представлен новый военный истребитель – легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», – говорится в сообщении.

ЛТС Checkmate – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, не имеющий аналогов в России, рассказали в пресс-службе «Ростеха». Он обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками, сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта.

В ходе посещения МАКС-2021 президент ознакомился с экспозицией салона, посмотрел летную программу и провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов гражданского авиастроения, сообщили в Кремле. Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В его работе принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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