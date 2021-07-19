«Ростех» показал видео с новым российским военным самолетом

Ранее госкорпорация показала первое фото нового военного самолета. В июле «Ростех» анонсировал презентацию самолета на МАКС-2021. По словам двух источников «Ведомостей» в подчиненных ОАК авиастроительных компаниях, речь идет о презентации проекта легкого истребителя нового поколения, об инициативной разработке которого недавно сообщало руководство корпорации. В пресс-службе рассказали, что отдельные элементы нового самолета можно увидеть в видео на странице проекта. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.