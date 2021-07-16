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«Ростех» опубликовал фотографию нового военного самолета на МАКС-2021

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» показала первое фото нового военного самолета, который будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Оно опубликовано на ее странице в Facebook.

На фотографии самолет стоит на рулежной дорожке, однако очертания машины замаскированы чехлом. Как минимум самолет — однодвигательный, у него V-образное оперение и контур крыла, который используется на самолетах с технологией малозаметности. К какому классу самолетов относится машина, в «Ростехе» пока не сообщили.

«Ростех» анонсировал презентацию нового военного самолета на МАКС-2021. По словам двух источников «Ведомостей» в подчиненных ОАК авиастроительных компаниях, речь идет о презентации проекта легкого истребителя нового поколения, об инициативной разработке которого недавно сообщало руководство корпорации. В пресс-службе рассказали, что отдельные элементы нового самолета можно увидеть в видео на странице проекта.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее по теме: Ростех представит на МАКС-2021 новый военный самолет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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