«Ростех» опубликовал фотографию нового военного самолета на МАКС-2021
Госкорпорация «Ростех» показала первое фото нового военного самолета, который будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Оно опубликовано на ее странице в Facebook.
На фотографии самолет стоит на рулежной дорожке, однако очертания машины замаскированы чехлом. Как минимум самолет — однодвигательный, у него V-образное оперение и контур крыла, который используется на самолетах с технологией малозаметности. К какому классу самолетов относится машина, в «Ростехе» пока не сообщили.
«Ростех» анонсировал презентацию нового военного самолета на МАКС-2021. По словам двух источников «Ведомостей» в подчиненных ОАК авиастроительных компаниях, речь идет о презентации проекта легкого истребителя нового поколения, об инициативной разработке которого недавно сообщало руководство корпорации. В пресс-службе рассказали, что отдельные элементы нового самолета можно увидеть в видео на странице проекта.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.