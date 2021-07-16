«Ростех» опубликовал фотографию нового военного самолета на МАКС-2021

На фотографии самолет стоит на рулежной дорожке, однако очертания машины замаскированы чехлом. Как минимум самолет — однодвигательный, у него V-образное оперение и контур крыла, который используется на самолетах с технологией малозаметности. К какому классу самолетов относится машина, в «Ростехе» пока не сообщили.