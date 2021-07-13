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Ростех представит на МАКС-2021 новый военный самолет

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в Госкорпорацию «Ростех», 20 июля представит новый военный самолет, сообщила пресс-служба Ростеха.

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — сообщили в госкорпорации.

По словам двух источников «Ведомостей» в подчиненных ОАК авиастроительных компаниях, речь идет о презентации проекта легкого истребителя нового поколения, об инициативной разработке которого недавно сообщало руководство корпорации. В пресс-службе рассказали, что отдельные элементы нового самолета можно увидеть в видео на странице проекта. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных