Ростех представит на МАКС-2021 новый военный самолет
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в Госкорпорацию «Ростех», 20 июля представит новый военный самолет, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — сообщили в госкорпорации.
По словам двух источников «Ведомостей» в подчиненных ОАК авиастроительных компаниях, речь идет о презентации проекта легкого истребителя нового поколения, об инициативной разработке которого недавно сообщало руководство корпорации. В пресс-службе рассказали, что отдельные элементы нового самолета можно увидеть в видео на странице проекта. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.