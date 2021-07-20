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В России разработают морскую версию нового истребителя Checkmate

Ведомости

Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate в перспективе будет разработан в морской версии, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

«Корпорация в перспективе разработает морскую версию нового однодвигательного истребителя», — сказал Слюсарь на презентации самолета в рамках авиасалона МАКС-2021.

По словам первого заместителя управляющего директора — директора ОКБ «Сухого» Михаила Стрельца, Checkmate может действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов.

«Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов», — сказал Стрелец.

Ранее Слюсарь сообщил, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 г. Премьера Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Самолет станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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