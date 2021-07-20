В России разработают морскую версию нового истребителя Checkmate
«Корпорация в перспективе разработает морскую версию нового однодвигательного истребителя», — сказал Слюсарь на презентации самолета в рамках авиасалона МАКС-2021.
По словам первого заместителя управляющего директора — директора ОКБ «Сухого» Михаила Стрельца, Checkmate может действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов.
«Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов», — сказал Стрелец.
Ранее Слюсарь сообщил, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 г. Премьера Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Самолет станет первым в России легким многоцелевым истребителем пятого поколения с одним двигателем.