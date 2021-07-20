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В Госдепе заявили о неспособности санкций остановить «Северный поток — 2»

Ведомости

Американские санкции не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, администрация президента США Джо Байдена продолжает выступать против реализации этого проекта, однако она решила отказаться от дальнейших санкций в том числе ради восстановления отношений с Германией.

«Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе. Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом. Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией. Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода», — сказал Прайс (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что США и Германия пришли к соглашению касательно дальнейшей реализации проекта. Детали соглашения могут быть опубликованы уже в ближайшие дни. В частности, в них будет указана необходимость поддержки энергетической отрасли Украины, а также недопустимость использования поставок российского газа в ЕС в качестве геополитического «оружия».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил детали соглашения Германии и США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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