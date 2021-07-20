В Госдепе заявили о неспособности санкций остановить «Северный поток — 2»

«Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе. Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом. Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией. Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода», — сказал Прайс (цитата по ТАСС).