В Госдепе заявили о неспособности санкций остановить «Северный поток — 2»
Американские санкции не смогли остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, администрация президента США Джо Байдена продолжает выступать против реализации этого проекта, однако она решила отказаться от дальнейших санкций в том числе ради восстановления отношений с Германией.
«Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе. Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом. Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией. Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода», — сказал Прайс (цитата по ТАСС).
Ранее сообщалось, что США и Германия пришли к соглашению касательно дальнейшей реализации проекта. Детали соглашения могут быть опубликованы уже в ближайшие дни. В частности, в них будет указана необходимость поддержки энергетической отрасли Украины, а также недопустимость использования поставок российского газа в ЕС в качестве геополитического «оружия».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.