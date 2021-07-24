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Решетников заявил о возможном ущербе торговле России с ЕС из-за углеродного сбора

Ведомости

Предложенное Евросоюзом пограничное углеродное регулирование может нанести ущерб торговле России с ЕС, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франсом Тиммермансом.

«Еврокомиссия подготовила пакет инициатив, включающих введение Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ). Как полагает министр, такая мера может нанести ущерб торговле России с Евросоюзом. Кроме того, многие страны и предприятия рискуют потерять часть своих доходов, которые могли бы быть направлены на модернизацию производства или реализацию климатических проектов», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Решетников считает, что избежать негативных последствий поможет многосторонний подход к принятию климатических обязательств, для разработки которых наиболее подходит площадка Рамочной конвенции об изменении климата ООН. Министр также обратил внимание на то, что Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. За 30 лет эти выбросы уменьшились вдвое – с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т.

14 июля ЕК представила план EU Green Deal, который предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. Одной из климатических мер стал механизм Трансграничного углеродного регулирования (Carbon border adjustment mechanism, CBAM). 

Его суть заключается в том, что с импортных товаров с высоким углеродным следом, т. е. выше установленных ЕК эталонных значений, будет взиматься плата при ввозе в Евросоюз. В список таких товаров вошли алюминий, железо, сталь, удобрения, цемент и электроэнергия. Пошлины на ввоз таких товаров будут вводиться поэтапно с 2023 по 2026 г., размер этих пошлин будет рассчитываться в зависимости от объема углеродного следа конкретной продукции. 

Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов углекислого газа (СО2), которая была эмитирована при выпуске товаров. Летом прошлого года в BCG оценивали потери российских экспортеров из-за введения трансграничного регулирования в $3–4,8 млрд в год. Тогда же свои оценки делал KPMG: при разных сценариях компании, поставляющие продукцию в ЕС, до 2030 г. лишатся от 33,3 млрд (если налог введут в 2025 г.) до 50,6 млрд евро (если он заработает с 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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