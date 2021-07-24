Решетников заявил о возможном ущербе торговле России с ЕС из-за углеродного сбора

Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов углекислого газа (СО2), которая была эмитирована при выпуске товаров. Летом прошлого года в BCG оценивали потери российских экспортеров из-за введения трансграничного регулирования в $3–4,8 млрд в год. Тогда же свои оценки делал KPMG: при разных сценариях компании, поставляющие продукцию в ЕС, до 2030 г. лишатся от 33,3 млрд (если налог введут в 2025 г.) до 50,6 млрд евро (если он заработает с 2022 г.).