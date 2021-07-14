РСПП заявил о противоречиях между углеродным сбором ЕС и соглашением по климату
Предложенное ЕС пограничное углеродное регулирование навязывает другим странам регуляторные практики ЕС и полностью расходится с основными принципами Парижского соглашения по климату. Об этом рассказал «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин через пресс-службу.
«Предложенный Еврокомиссией вариант пограничного углеродного сбора во многом дублирует элементы европейской системы торговли квотами, фактически навязывая другим странам регуляторные практики ЕС. Подобный подход полностью расходится с основными принципами, закрепленными в Парижском соглашении по климату», — отметил президент РСПП. По его словам, «в результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда мировому сообществу предлагается поддержать создание прецедента трансграничного углеродного регулирования без понимания реального эффекта и для сокращения эмиссий парниковых газов, и для социально-экономической динамики разных регионов мира».
«Обсуждение подобной инициативы должно происходить с вовлечением всех заинтересованных сторон и признанием всех связанных с инициативой рисков», — подчеркнул Шохин.
Ранее Минэкономразвития сообщило, что углеродное регулирование Европейского союза коснется поставок железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на $7,6 млрд в год.
14 июля Еврокомиссия представила план EU Green Deal, который предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. Одной из климатических мер стал механизм Трансграничного углеродного регулирования (Carbon border adjustment mechanism, CBAM).
Его суть заключается в том, что с импортных товаров с высоким углеродным следом, т. е. выше установленных ЕК эталонных значений, будет взиматься плата при ввозе в Евросоюз. В список таких товаров вошли алюминий, железо, сталь, удобрения, цемент и электроэнергия. Пошлины на ввоз таких товаров будут вводиться поэтапно с 2023 по 2026 г., размер этих пошлин будет рассчитываться в зависимости от объема углеродного следа конкретной продукции.
Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов углекислого газа (СО2), которая была эмитирована при выпуске товаров. Цена одной тонны СО2 не указывается, но в документах Еврокомиссии уточняется, что импортерам придется платить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках системы торговли квотами на выбросы. Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) является крупнейшей в мире. Ее объем на конец 2020 г., по данным межконтинентальной биржи ICE, оценивался более чем в 50 млрд евро. В этом году цена углеродной единицы (1 т СО2) на ней приблизилась к $50. Требования будут касаться всех экспортеров, в том числе из России.
Летом прошлого года в BCG оценивали потери российских экспортеров из-за введения трансграничного регулирования в $3–4,8 млрд в год. Тогда же свои оценки делал KPMG: при разных сценариях компании, поставляющие продукцию в ЕС, до 2030 г. лишатся от 33,3 млрд (если налог введут в 2025 г.) до 50,6 млрд евро (если он заработает с 2022 г.).
Система пограничного углеродного регулирования создается европейцами в рамках так называемой зеленой сделки, предполагающей достижение к 2050 г. углеродной нейтральности на территории ЕС. Планом также предполагается полная отмена налоговых субсидий на топливо из ископаемых источников. К механизму торговли квотами на выбросы СО2 планируется подключить новые отрасли — авиация и судоходство также подпадут под регулирование выбросов углекислого газ, говорится в плане.