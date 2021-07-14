Минэкономики оценило потери российского экспорта от углеродного регулирования ЕС

Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов углекислого газа (СО2), которая была эмитирована при выпуске товаров. Цена одной тонны СО2 не указывается, но в документах Еврокомиссии уточняется, что импортерам придется платить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках системы торговли квотами на выбросы. Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) является крупнейшей в мире. Ее объем на конец 2020 г., по данным межконтинентальной биржи ICE, оценивался более чем в 50 млрд евро. В этом году цена углеродной единицы (1 т СО2) на ней приблизилась к $50. Требования будут касаться всех экспортеров, в том числе из России.