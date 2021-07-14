Минэкономики оценило потери российского экспорта от углеродного регулирования ЕС
Углеродное регулирование Европейского союза коснется поставок железа, стали алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на $7,6 млрд в год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
«Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долл. США», — говорится в сообщении.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников передал через пресс-службу ведомства, что «почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет», — сказал он. При этом министр выразил надежду, что «представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений». «Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии», — отметил Решетников.
14 июля Еврокомиссия представила план EU Green Deal, который предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. Одной из климатических мер стал механизм Трансграничного углеродного регулирования (Carbon border adjustment mechanism, CBAM).
Его суть заключается в том, что с импортных товаров с высоким углеродным следом, то есть выше установленных ЕК эталонных значений, будет взиматься плата при ввозе в Евросоюз. В список таких товаров вошли алюминий, железо, сталь, удобрения, цемент и электроэнергия. Пошлины на ввоз таких товаров будут вводиться поэтапно с 2023 г. по 2026 г., размер этих пошлин будет рассчитываться в зависимости от объема углеродного следа конкретной продукции.
Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов углекислого газа (СО2), которая была эмитирована при выпуске товаров. Цена одной тонны СО2 не указывается, но в документах Еврокомиссии уточняется, что импортерам придется платить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках системы торговли квотами на выбросы. Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) является крупнейшей в мире. Ее объем на конец 2020 г., по данным межконтинентальной биржи ICE, оценивался более чем в 50 млрд евро. В этом году цена углеродной единицы (1 т СО2) на ней приблизилась к $50. Требования будут касаться всех экспортеров, в том числе из России.
Летом прошлого года в BCG оценивали потери российских экспортеров из-за введения трансграничного регулирования в $3–4,8 млрд в год. Тогда же свои оценки делал KPMG: при разных сценариях компании, поставляющие продукцию в ЕС, до 2030 г. лишатся от 33,3 млрд евро (если налог введут в 2025 г.) до 50,6 млрд евро (если он заработает с 2022 г.).
Система пограничного углеродного регулирования создается европейцами в рамках так называемой зеленой сделки, предполагающей достижение к 2050 г. углеродной нейтральности на территории ЕС. Планом также предполагается полная отмена налоговых субсидий на топливо из ископаемых источников. К механизму торговли квотами на выбросы СО2 планируется подключить новые отрасли — авиация и судоходство также подпадут под регулирование выбросов углекислого газ, говорится в плане.