Еврокомиссия предложила перейти на автомобили с «нулевым выбросом» к 2035 году
Европейская комиссия представила план EU Green Deal, который предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. План опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.
План, в частности, предусматривает новые цели по сокращению выбросов СО2 автомобилями. К 2025 г. такие автомобили планируется сократить на 15%, к 2030 г. — на 55% а к 2035 г. и вовсе отказаться от производства автомобилей с вредными выбросами, то есть по сути всех автомобилей, кроме тех, что работают на водороде и электричестве, указывается в плане. Для этих целей в ЕС планируется построить 1 млн зарядных станций для электромобилей к 2025 г. и 3 млн — к 2035 г. В течение 10 лет за счет государственных и частных инвестиций планируется вложить в эту отрасль около 50 млрд евро.
План также предусматривает введение пограничного углеродного налога на импорт в страны ЕС. На первом этапе он затронет сталь, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергию. Планом также предполагается полная отмена налоговых субсидий на топливо из ископаемых источниках. К механизму торговли квотами на выбросы СО2 планируется подключить новые отрасли — авиация и судоходство также подпадут под регулирование выбросов углекислого газ, говорится в плане.
Экономические последствия «зеленого» перехода будут положительными, говорится в плане. «При наличии надлежащей сопутствующей политики переход может создать около 1 млн рабочих мест в ЕС к 2030 г. и 2 млн рабочих мест к 2050 г., особенно рабочие места появятся для работников со средней квалификацией и средней оплатой труда в сфере строительства и производства. Однако последствия будут различаться в разных странах и секторах», — говорится в плане.
11 июля «Ведомости» сообщали, что Минэкономразвития России представило обновленный план повышения энергоэффективности российской экономики. В нем основной упор делается на снижение парниковых газов. В частности, Минэкономразвития запланировало сокращение выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн т СО2-эквивалента ежегодно. Для сравнения, в 2019 г. Россия сократила объем лишь на 21,5 млн т по сравнению с предыдущим годом.
В новой версии дорожной карты нет ряда ключевых показателей из предыдущей, в том числе по снижению энергоемкости ВВП, удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии, потерь в теплосетях и т. д. В Минэкономразвития поясняли, что эти цифры появятся только после того, как будет утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 г., сейчас ее проект обсуждается в правительстве.