Еврокомиссия предложила перейти на автомобили с «нулевым выбросом» к 2035 году

План, в частности, предусматривает новые цели по сокращению выбросов СО2 автомобилями. К 2025 г. такие автомобили планируется сократить на 15%, к 2030 г. — на 55% а к 2035 г. и вовсе отказаться от производства автомобилей с вредными выбросами, то есть по сути всех автомобилей, кроме тех, что работают на водороде и электричестве, указывается в плане. Для этих целей в ЕС планируется построить 1 млн зарядных станций для электромобилей к 2025 г. и 3 млн — к 2035 г. В течение 10 лет за счет государственных и частных инвестиций планируется вложить в эту отрасль около 50 млрд евро.