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«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о транзите

Ведомости

Украину не интересуют договоренности о продолжении транзита газа, в результате которых страна «будет доплачивать» России, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — говорил Миллер.

По мнению Витренко, эти слова подтверждают стремление Москвы к тому, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией, и эти договоренности должны включить и импорт российского газа. Москва при этом всегда якобы настаивала на том, чтобы Киев закупал много российского газа по цене значительно выше рыночной, считает Витренко. В результате этого Украина раньше платила за газ на $5 млрд больше, чем получала за транзит, добавил он.

«Вот такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — считает Витренко.

Ранее немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы».

В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.

Ранее по теме: МИД Украины предъявил претензии к заявлению ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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