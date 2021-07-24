«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о транзите

По мнению Витренко, эти слова подтверждают стремление Москвы к тому, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией, и эти договоренности должны включить и импорт российского газа. Москва при этом всегда якобы настаивала на том, чтобы Киев закупал много российского газа по цене значительно выше рыночной, считает Витренко. В результате этого Украина раньше платила за газ на $5 млрд больше, чем получала за транзит, добавил он.